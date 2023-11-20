新北柑橘產季到　果樹達人教挑帝王柑

柑橘產季又來囉，口感香甜多汁， 完全沒有酸味的帝王柑正式上市。帝王柑外表看起來像柳丁有著亮綠 色的果皮，但跟柳丁不同，果皮薄而輕鬆好剝。 新北市八里區農友褚永興已種植帝王柑13年， 目前擁有八里區帝王柑年產量最高的果園。在其細心栽培下， 種植出風味爽口甘甜的優良果品。 新北市農業局推薦當季限量帝王柑，即日起至12月中， 把握產季到八里產地購買嚐鮮!

新北市柑橘產業主要集中八里區，其中帝王柑最早進入產季， 為柑橘季正式揭開序幕，和其他柑橘類不同的地方在於成熟時有著亮 綠色的果皮，口感香甜多汁，完全沒有酸味，並具有檸檬清香味。 今年54歲的八里區農友褚永興，為文旦柚家族第二代， 從小參與文旦柚種植，加上農會果樹課程教學， 擁有成熟的果樹栽培技術，於109年獲得新北市文旦柚評鑑頭等獎 。13年前為了市場差異，開始種植帝王柑。果園位於觀音山上， 足夠的日曬加上種植於避風且排水良好的山坡地， 相當適合帝王柑生長，現在果園約有300棵果樹、種植面積約0. 5公頃，今年產量為八里區最多，約為5,000斤。 褚永興於開花期前一個月開始修剪枝條，提高結果率， 另外當高溫時就停止施肥，減少肥料對根部損害，加上定期除草， 降低病蟲害，種植出外表光滑油亮，口感香甜多汁的帝王柑。

隨著果樹管理技術越加成熟，近年來產量逐漸增加且產量穩定，女兒 褚季盈除了自己本業工作外，也透過社群經營協助父親行銷， 褚家銷售多種水果，因此創立社群媒體「果然小農青」，於平台發布 訊息並製作可愛圖卡。褚家父女不定期會到希望廣場擺攤， 消費者在品嚐完甘甜順口的帝王柑後，後續會透過社群媒體訂購， 因次近年來透過網路訂購拓展客源。褚永興表示， 帝王柑體型相較其他柑橘類扁平，但帶有獨特的檸檬香氣， 建議可以挑選果皮光滑油亮、具有重量感的果品， 即可獲得皮薄多汁的帝王柑。

八里區農會理事長蔡秋煌表示，農會近年來辦理柑橘類講習會， 除了積極輔導農友種植適合當地氣候、較抗病蟲害、 容易管理且具有市場性的果品，也提供農友技術交流的平台。11月 中旬至12月中旬為帝王柑最美味的時期，歡迎民眾踴躍訂購爽口甘 甜，過癮到都停不下來的帝王柑。

新北市農業局表示，近年推動農業健康市/式， 致力營造良好農業生產環境，透過八里農會超市協助農產銷售， 供應民眾新鮮地在農產品，實質提升農友效益。 在農民一整年的精心栽培下，柑橘季終於來了，除了帝王柑外， 還有沙糖橘、佛利檬等品種，整個柑橘產季從11月中旬到新年期間 都陸續有產品上市，錯過就要再等一年， 歡迎想嘗鮮當季限量農產品的民眾踴躍訂購， 帝王柑相關訂購資訊可洽褚永興先生0930148628、臉書: https://www.facebook.com/ allnatural.tw，或到八里區農會超市選購。

女兒褚季盈除了自己本業工作外，也透過社群經營協助父親行銷。(圖／新北市政府農業局)