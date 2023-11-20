新北柑橘產季到　果樹達人教挑帝王柑

柑橘產季又來囉，口感香甜多汁，完全沒有酸味的帝王柑正式上市。帝王柑外表看起來像柳丁有著亮綠色的果皮，但跟柳丁不同，果皮薄而輕鬆好剝。新北市八里區農友褚永興已種植帝王柑13年，目前擁有八里區帝王柑年產量最高的果園。在其細心栽培下，種植出風味爽口甘甜的優良果品。新北市農業局推薦當季限量帝王柑，即日起至12月中，把握產季到八里產地購買嚐鮮!
新北市柑橘產業主要集中八里區，其中帝王柑最早進入產季，為柑橘季正式揭開序幕，和其他柑橘類不同的地方在於成熟時有著亮綠色的果皮，口感香甜多汁，完全沒有酸味，並具有檸檬清香味。今年54歲的八里區農友褚永興，為文旦柚家族第二代，從小參與文旦柚種植，加上農會果樹課程教學，擁有成熟的果樹栽培技術，於109年獲得新北市文旦柚評鑑頭等獎。13年前為了市場差異，開始種植帝王柑。果園位於觀音山上，足夠的日曬加上種植於避風且排水良好的山坡地，相當適合帝王柑生長，現在果園約有300棵果樹、種植面積約0.5公頃，今年產量為八里區最多，約為5,000斤。褚永興於開花期前一個月開始修剪枝條，提高結果率，另外當高溫時就停止施肥，減少肥料對根部損害，加上定期除草，降低病蟲害，種植出外表光滑油亮，口感香甜多汁的帝王柑。
隨著果樹管理技術越加成熟，近年來產量逐漸增加且產量穩定，女兒褚季盈除了自己本業工作外，也透過社群經營協助父親行銷，褚家銷售多種水果，因此創立社群媒體「果然小農青」，於平台發布訊息並製作可愛圖卡。褚家父女不定期會到希望廣場擺攤，消費者在品嚐完甘甜順口的帝王柑後，後續會透過社群媒體訂購，因次近年來透過網路訂購拓展客源。褚永興表示，帝王柑體型相較其他柑橘類扁平，但帶有獨特的檸檬香氣，建議可以挑選果皮光滑油亮、具有重量感的果品，即可獲得皮薄多汁的帝王柑。
八里區農會理事長蔡秋煌表示，農會近年來辦理柑橘類講習會，除了積極輔導農友種植適合當地氣候、較抗病蟲害、容易管理且具有市場性的果品，也提供農友技術交流的平台。11月中旬至12月中旬為帝王柑最美味的時期，歡迎民眾踴躍訂購爽口甘甜，過癮到都停不下來的帝王柑。
新北市農業局表示，近年推動農業健康市/式，致力營造良好農業生產環境，透過八里農會超市協助農產銷售，供應民眾新鮮地在農產品，實質提升農友效益。在農民一整年的精心栽培下，柑橘季終於來了，除了帝王柑外，還有沙糖橘、佛利檬等品種，整個柑橘產季從11月中旬到新年期間都陸續有產品上市，錯過就要再等一年，歡迎想嘗鮮當季限量農產品的民眾踴躍訂購，帝王柑相關訂購資訊可洽褚永興先生0930148628、臉書: https://www.facebook.com/allnatural.tw，或到八里區農會超市選購。
女兒褚季盈除了自己本業工作外，也透過社群經營協助父親行銷。(圖／新北市政府農業局)