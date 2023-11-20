台灣證券交易所：上週外資在集中市場買超1,218.00億元

根據台灣證券交易所統計，上週（112/11/13~112/11/17）外資在集中市場總買進金額為5,775.24億元，總賣出金額為4,557.24億元，買超為1,218.00億元，另統計自112年年初至11月17日止，外資總買進金額為18兆791.42億元，總賣出金額為18兆685.58億元，累計買超為105.84億元。外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為21兆9,384.47億元新台幣，占全體上市股票市值的40.43%，較11月10日的21兆823.73億元新台幣，增加8,560.74億元。

就個股比較部分：

上週外資自集中市場買超最多的前三名上市公司為：

第一名：中信金：買進180,496千股，賣出57,542千股，買超122,954千股。

第二名：華邦電：買進200,610千股，賣出93,347千股，買超107,263千股。

第三名：聯電：買進191,752千股，賣出111,971千股，買超79,781千股。

上週外資自集中市場賣超最多的前三名上市公司為：

第一名：長榮航：買進151,410千股，賣出195,063千股，賣超43,653千股。

第二名：廣達：買進67,618千股，賣出86,457千股，賣超18,839千股。

第三名：光寶科：買進35,552千股，賣出49,103千股，賣超13,551千股。