姑姑代養姪子女 屋漏偏逢連夜雨　圓融行善團共伸援手20萬元紓困

三重區一對父母因入監服刑，2名子女無人照料， 幸經姑姑黃女士幫忙帶，但黃女士單親撫養2名子女長大， 生活已相當辛苦，現在又必須照顧2名姪子女， 而姪子女又有發展遲緩情形，要經常接受早期療育。 黃女士本身又因故有些債務，可謂屋漏偏逢連夜雨，全家生活陷困。 經三重社福中心轉介圓融行善團，該團透過line群組， 以一人一千元接力方式，共媒合20萬元， 於日前將善款送給黃女士，黃女士相當感動。

三重社福中心督導陳俊耀表示，兩名姊弟分別為4歲及3歲， 原居住於三重，父母因案入獄，臨入獄前， 將兩名年幼子女託付住在新莊的姊姊黃女士照顧。 黃女士在工廠上班，月薪也不過35,000元， 加上部分債務必須按月償還，可謂雪上加霜，但她仍咬緊牙關苦撐。

圓融行善團團長許誥在獲悉上情後，在line群組PO出訊息， 很快便獲得迴響，但群組規定1人只能捐助1千元， 在媒合款項達標後，立即喊卡，並在群組公布所有捐款明細。

許誥和監察人吳叁寶、許萬金、陳安正、陳國勝等人， 由社會局副局長許秀能陪同， 於日前將20萬元善款送至新莊黃女士住處， 希望能幫助她及兩名小孩暫度難關。

許秀能和社工科長劉文湘並帶了許多實物銀行的民生物資， 以及兒童電子讀物，姊弟看了非常歡喜， 並緊黏著主責社工潘俐廷討抱抱，令人憐惜。許秀能表示， 後續兩姊弟的早療問題，社工會持續媒合資源協助， 讓孩子能朝健康發展，也感謝圓融行善團許多善心人士的援助。