姑姑代養姪子女 屋漏偏逢連夜雨　圓融行善團共伸援手20萬元紓困

三重區一對父母因入監服刑，2名子女無人照料，幸經姑姑黃女士幫忙帶，但黃女士單親撫養2名子女長大，生活已相當辛苦，現在又必須照顧2名姪子女，而姪子女又有發展遲緩情形，要經常接受早期療育。黃女士本身又因故有些債務，可謂屋漏偏逢連夜雨，全家生活陷困。經三重社福中心轉介圓融行善團，該團透過line群組，以一人一千元接力方式，共媒合20萬元，於日前將善款送給黃女士，黃女士相當感動。
三重社福中心督導陳俊耀表示，兩名姊弟分別為4歲及3歲，原居住於三重，父母因案入獄，臨入獄前，將兩名年幼子女託付住在新莊的姊姊黃女士照顧。黃女士在工廠上班，月薪也不過35,000元，加上部分債務必須按月償還，可謂雪上加霜，但她仍咬緊牙關苦撐。
圓融行善團團長許誥在獲悉上情後，在line群組PO出訊息，很快便獲得迴響，但群組規定1人只能捐助1千元，在媒合款項達標後，立即喊卡，並在群組公布所有捐款明細。
許誥和監察人吳叁寶、許萬金、陳安正、陳國勝等人，由社會局副局長許秀能陪同，於日前將20萬元善款送至新莊黃女士住處，希望能幫助她及兩名小孩暫度難關。
許秀能和社工科長劉文湘並帶了許多實物銀行的民生物資，以及兒童電子讀物，姊弟看了非常歡喜，並緊黏著主責社工潘俐廷討抱抱，令人憐惜。許秀能表示，後續兩姊弟的早療問題，社工會持續媒合資源協助，讓孩子能朝健康發展，也感謝圓融行善團許多善心人士的援助。