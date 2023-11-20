阿根廷變天極右派掌權 米雷伊推休克療法救經濟、高度分裂國會成考驗

阿根廷當地時間19日，極右翼候選人米雷伊於總統大選第二輪投票中勝出，以5成6的支持率成為新任國家領導者，人民冀望他帶領這個南美洲第二大經濟體打破高達143%的年通膨率、迫在眉睫的經濟衰退與貧窮加劇的困境。然而米雷伊面臨高度分裂國會，未來推動各項立法、凝聚共識勢必面臨相當考驗。

路透社報導，米雷伊（Javier Milei）以約 56% 的得票率，打敗僅獲約 44% 選票的經濟部長馬沙（Sergio Massa）贏得大選。馬沙自行宣布敗選，並且致電米雷伊道賀。

米雷伊於選舉結果公布後發表談話，強調「頹廢終結，沒有回頭路可走」，他指出阿根廷所面臨巨大的問題：通膨、缺乏工作與貧困，形勢嚴峻，不容以溫吞措施應對挑戰。

在首都布宜諾斯艾利斯中心，數百米雷伊支持者播搖滾樂、放煙火，興奮之情溢於言表。來自薩爾塔省（Salta）的 21 歲學生維瑋羅斯（Efrain Viveros）表示，前來慶祝這一歷史性勝利，並強調很高興米雷伊代表變革，向更好的方向變革，若馬沙當選就沒有未來可言。

米雷伊矢言要以休克療法（shock therapy）救經濟，他計畫關閉中央銀行、廢除阿根廷比索，並削減政府開支，這些潛在的痛苦改革引起對經濟委靡不振的選民的共鳴。米雷伊尤其受年輕選民的歡迎，因為這一代的成長經驗就是看著國家從危機走向另一個危機。

米雷伊面臨艱鉅挑戰，他必須處理政府與中央銀行空空如也的國庫、與國際貨幣基金組織間高達440億美元的債務計畫、飆至143%的年通膨率，以及一系列的資本管制措施。

一些阿根廷人將這次投票描述成兩害取其輕，對米雷伊將推行的痛苦經濟政策的恐懼，對馬沙及其所屬執政黨貝隆主義聯盟（Peronist coalition）所造成的經濟危機的憤怒。經濟危機使得阿根廷債台高築，無法利用全球信貸市場。

報導指出，米雷伊的勝選動搖了阿根廷的政治格局與經濟路線，並可能對穀物、鋰與碳氫化合物的貿易產生影響。米雷伊曾批評中國與巴西，稱不會與「共產主義者」打交道，並贊成與美國強化關係。此外，米雷伊堅決反對墮胎，贊成放寬槍械法，並曾批評阿根廷教皇方濟各。

在10月第一輪投票後，米雷伊與保守派結下不穩定的聯盟。然而，他面臨一個高度分裂的國會，沒有任一集團擁有多數席位，這意味著他需要得到其他派別的支持才能推動立法，此外，他的聯盟不包括各地區的州長或市長，這可能會削弱他部分更為激進的主張，這可能讓長期受苦的選民失去耐心。