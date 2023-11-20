時機歹歹連油都要偷 西班牙超市橄欖油全上鎖防賊

身為全球最大的橄欖油生產國，西班牙最近卻飽受價格飆漲所苦，這地中海料理不可或缺的料理油，成了宵小扒手的最愛，竊案接二連三，超市賣場逼不得已，只好將貨架整排橄欖油用鏈條鎖上，蔚為奇觀。

路透社、歐洲新聞台（Euronews）報導，旱災、極端熱浪衝擊西班牙橄欖油產量，一年來市面上 1 公升單位的橄欖油漲了 52.5%，高於歐洲平均漲幅 38.3%。另一項數據指，西班牙兩年來的橄欖油價格已飆升了 150%。

其他歐洲主要產地義大利、希臘、葡萄牙的橄欖油產品也都連番漲，但皆無西班牙嚴重。目前西班牙部分超市，1 公升的特級初榨橄欖油要價 14.5 歐元（新台幣 500 元），油品因此「升格」成需要安全鎖的商品類別，同酒類、化妝品及家電用品。

連鎖超市 Tu Super 自 9 月起將大罐裝的橄欖油上鍊掛鎖，竊案果然少了。執行長 Ruben Navarro 道，「這做法真的很瘋，但奏效了。」其他賣場如馬德里的家樂福（Carrefour）、歐尚（Auchan）超市，也紛紛將 1 公升的橄欖油上了防盜扣。西班牙防竊裝置公司 STC 表示，今夏零售商的防盜裝置訂單足足成長了 12 倍。

除了橄欖油大盜，此一因應措施也反映了零售業偷竊日益猖獗的情形。根據商業組織CEOE，2022年西班牙零售業者竊盜累犯案增了 3 成，2023 年迄今又多了 12%。這可能也與法規不夠嚴格有關。在西班牙，除非累犯，否則竊取 400 歐元以下的商品，無須受罰。有心人士看準了超市人手不足，便心生歹意犯行。



2023年10月23日，西班牙超市Tu Super將貨架上的橄欖油上鎖。（圖／路透社Jon Nazca）