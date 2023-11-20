美、中軍艦11月初進入太平島周邊12浬領海附近? 台灣立委12月將前往考察

美、中軍艦在11月3日疑進入太平島周邊12浬領海內，海巡署稱艦艇距離太平島最近13.4浬，國防部情報次長顏有賢今天(20日) 回答國民黨立委陳以信質詢時表示，當時確實是在12浬附近。

立法院外交及國防委員會今天審查「軍事營區安全維護條例」草案。

國民黨立委陳以信表示，之前他關注美、中軍艦有無進入太平島周邊12浬，但海委會對外矢口否認，稱中國船艦在21浬處，後來海委會主委管碧玲在臉書發文說，美、中軍艦在南海航行，均未進入太平島12浬內。

圖為太平島 (路透社/2016檔案照片)

中央社引述陳以信說，他出示太平島目擊船艦近岸照片，海巡署又稱是在13.4浬外，沒有進入12浬。衛星照片顯示，當時美國軍艦距太平島是10浬左右，就是在12浬內。

陳以信詢問，國防部雷達有沒有看到，軍方有沒有衛星圖像。邱國正表示，維護主權當然是國軍的責任，事實上雷達上看到的，的確跟海巡是不一樣。

陳以信質疑海巡署說謊。顏有賢說，還是以海巡署為主，裡面有許多聯合情監偵手段，國防部都有做研析，國防部真的是有掌握。

陳以信說，國防部在主權上不能退讓，不能美、中軍艦進來，國防部不吭聲，在國際法上就會變成「禁反言（禁止出爾反爾）」。

海委會主委管碧玲11月6日曾po文說明如下(斜體字部分) :

(圖/管碧玲臉書)

美、中軍艦在南海航行，

均未進入太平島12浬內，



有關本(112)年11月3日報載太平島周邊出現美、中軍艦乙節，經查當日計有美艦及陸艦各1艘，自太平島外21浬偵獲後，海巡署太平島雷達全程掌握，期間均無進入12浬。

今天立法院外交國防委員會因為無海巡署人員列席，無法提供明確資訊，回答委員詢問12浬內航行的提問，造成新聞報導內容有模糊空間，誤以為政府應做反應未反應，特此說明。

另一方面，立法院外交及國防、內政兩委員會原定11月16日前往太平島考察，卻因故取消。內政委員會國民黨召委游毓蘭(舊名葉毓蘭) 12日表示，相關單位向她表示必須與菲律賓協商備用機場等相關事宜，因此將考察延後到12月。

美、中軍艦3日出現在太平島周邊12浬附近，引發各界關切南海情勢，立法院外交及國防委員會、內政委員會原定11月16日組團前往太平島考察防務、碼頭整修工程進度，卻因故取消，引發討論。

游毓蘭12日受訪表示，上次立委前往太平島考察宣示主權，已經是2016年，應該要到太平島考察，宣示中華民國的領土主權。

她指出，前往太平島考察必須搭乘空軍C-130運輸機，按照慣例要準備備用機場，以防不實之需，過往都是跟菲律賓協商，但由於雙方已經久未聯繫，相關單位向她表示，相關的工作時間要20天。

游毓蘭表示，對於政府相關單位所提的工作時間，她表示尊重，將考察延後到12月，也讓相關單位可以跟菲律賓重啟相關協商的機制。