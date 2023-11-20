台大首推研究生遇性騷可主動換指導教授 、協調成果歸屬 校友肯定進展、籲完善相關配套

今年台灣MeToo浪潮揭露黑暗，多間大學爆出師生不對等權勢性騷事件，台灣大學本學期通過修正條文，增訂若指導教授對研究生有性騷等不當行徑，經性平會決議成立時，研究生得主動終止指導關係，而系所應於1個月內協調雙方的研究成果歸屬。目前全台僅台大推出，校友肯定該項進展，也呼籲因注重完善相關配套，落實保障學生與教授雙方權益。

主動終止指導、系所協調研究成果歸屬

中央社引述台大說法指出，「論文指導教授與研究生互動準則修正草案」新增的第6條條文，明文規定指導教授若對其指導的研究生有性侵害、性騷擾或性霸凌等行為，且經校內性平會決議事件成立時，該研究生得請求性平會以密件函知所屬系所，終止指導關係。

台大表示，系所獲悉後，應立即主動協調雙方簽署「雙方可共同發表原研究計畫成果」協議書或「原研究計畫成果發表權為其中一人所有」協議書，並於1個月內作出協調結果。協調過程需注意依性平教育法相關規範，且不得運用可能形成不對等之權力與地位的方式為之。

台大也指出，原先若有師生性平事件發生，性平會將主動聯繫系所請求協助更換指導教授；新的規定則賦予研究生主動終止指導關係的權力，並明定系所在一定期間內協調雙方之間的研究成果歸屬，以保障其權益。

校友肯定進展 籲相關配套仍需完善

儘管台大為首間推出相關措施的大專院校，外界對此有肯定也有質疑。受訪校友A認為，校方立意良善，肯定這是微小但重要的一步，先有條文推出，至少以後校方沒有理由說「依法無據不處置」，希望其他學校能夠跟進。

校友B質疑，實際操作可能涉及學術利益、權力糾葛，包括雖然學生能主動終止指導關係，但也面臨未來可能無教授敢收人的困境，或學術研究成果的歸屬分配是否能體現公平。

校友C則指出，第6條條文規定中有一重要前提，即性平事件須由「經校內性平會決議事件成立」，研究生才得以主動更換指導教授、要求協研究成果歸屬。倘若性平會不成案，但師生關係破裂，是否另有救濟途徑。

過往案例顯示，爭議案件自發生到性平會成案、裁定，往往需數月乃至半年以上時間，在案件定讞之前的空窗期，如何保護教授及學生的權益。此外，不同學科研究性質差異巨大，且目前常有研究生於就學期間擔任兼任助理。未來成果歸屬釐清，還需更細緻的指引原則。