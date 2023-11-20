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一瓶酒可以買一幢豪宅！麥卡倫威士忌1926 蘇富比拍出8,600萬元

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2023/11/20 15:03
2023年10月19日，絕世珍品麥卡倫1926威士忌在倫敦蘇富比會場展示。（圖／PA via Reuters）

2023年10月19日，絕世珍品麥卡倫1926威士忌在倫敦蘇富比會場展示。（圖／PA via Reuters）

在富人之巔，一支酒究竟可以值多少？蘇富比拍賣行 18 日在倫敦寫下紅酒與烈酒拍賣新猷，一支麥卡倫 1926（The Macallan 1926）威士忌拍出近 220 萬英鎊（新台幣 8,679 萬元）的天價，夢幻酒款不是浪得虛名。

這支酒之所以如此珍貴，在於稀有。根據蘇富比，麥卡倫 1926 在雪莉桶陳釀 60 年，是麥卡倫年份最老的酒，於 1986 年分裝成 40 支，有錢還買不到，僅供麥卡倫頂級客戶購買。

其中 12 支的酒標，由義大利畫家艾達米（Valerio Adami）所設計，包括本次賣出的這瓶，更添其稀世程度。這也說明了，為何這些年來，每每有麥卡倫 1926 出現在拍賣會，就必是一場精湛的競標大賽。

上一支於 2019 年賣出了 150 萬英鎊。今次這支經典酒款，預估價格為 75 萬至 120 萬英鎊，得標價格近乎 2 倍。CNN 報導，蘇富比威士忌主管弗爾（Jonny Fowle）上個月表示，麥卡倫1926是所有拍賣行、所有收藏家心中的夢幻逸品。

一瓶 8 千多萬元新台幣的酒，嘗起來是什麼滋味呢？

曾喝過一小口樣品的弗爾表示，此酒風味非常濃郁，帶有滿滿的乾燥水果香氣及橡木味。「不同凡響，不可小覷。」
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