消費力下降、工廠出走　中國智慧型手機出口不振　7年大減近40%

中國智慧型手機出口量在2015年達歷史新高後開始逐年下降，到去年與2015年相比已大減約40%，今年仍持續下降。

中國海關總署資料顯示，今（2023）年1月至10月中國手機出口量僅為6.42億台，與去年同期相比減少6.4%。

中媒第一財經報導，中國曾為手機最大製造及出口國，在2015年時以13億4千300萬台達歷史最高出口量，但隨後卻逐年下滑，直至去年減少至8億2千200萬台，7年內減少39%，今年也仍在持續減少。

報導指出，出口不振的最大原因為世界手機消費下降。根據市場調查機構Counterpoint Research，2017年全世界智慧型手機出貨量為15.5億台，2018年首次下滑，與前一年相比下降22.6%至12億台。

中國機電產品進出口商會發言人高士旺表示，這是因為消費者更換手機的週期變長，導致全世界智慧型手機銷量低迷，此外，三星電子在2014年逐漸撤出中國也對中國手機出口量造成衝擊。

韓國三星電子為引領著智慧型手機市場的品牌之一，佔據20%的市場占有率，自2015年開始將手機生產工廠撤出中國，轉移至越南等國，目前在中國幾乎沒有生產量。

另外，蘋果公司最近也開始將中國國內的iPhone生產線轉移至海外，小米、Vivo、Oppo等本土品牌，則在印度及印尼等東南亞地區設立了年生產量高達6千萬至7千萬台的大規模工廠，對中國手機出口量產生影響。

中國媒體預測，國內外企業逐漸脫離中國，因此很難再次恢復2015年所創下的最大手機出量。

報導提及，雖然小米和Vivo等中國企業在印度被以逃稅等嫌疑追討鉅額罰金，或被扣押資產等，經歷許多曲折，但因東南亞工資等成本較低廉，因此不僅是外國企業，中國本土品牌進軍海外亦是必然的。