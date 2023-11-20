英國《Time Out》2023 全球最酷 40 街區 台北市中山區入選

台北市日前才獲全球品牌顧問機構 Resonance Consultancy 選為「2024 全球最佳城市」第42名，英國文化刊物《Time Out》公布2023「全球最酷的40個街區」中，北市再度雀屏中選，「中山區」以豐富娛樂、多樣美食及多種風格建築入選。

觀光傳播局指出，「2024 全球百大最佳城市」為 Resonance Consultancy 依安全、文化、交通、教育、經濟等多項因素，針對全球逾270個超過百萬人口的城市進行評比，台北市今年從第61名躍升至 42 名，並在餐廳、美食方面拿下第9名、購物第12名的好成績。

此外，中山區也被英國知名文化刊物《Time Out》列入 2023 年「全球最酷的 40 個街區」第34名，是台灣唯一上榜。文中介紹中山區「曾是淡水河的貿易中心，如今是一座高樓林立的繁華迷你都市。」

觀傳局介紹，鄰近捷運中山站的心中山商圈，服飾店、咖啡廳及各式風格小店林立。「心中山線形公園」不定期舉辦市集及表演活動，每到冬季還會佈置華麗耶誕樹與絢麗燈飾，街區洋溢熱鬧節慶氛圍，吸引人潮前來拍照打卡。

同時，中山區也保有許多日式歷史遺跡，包含「台北當代藝術館」、「中山藏藝所」、「蔡瑞月舞蹈研究社」，以及曾是美國領事館及大使官邸的「光點台北」，多元的藝文展演為老建物注入新生命。

觀傳局推薦，白天走逛心中山商圈，或到台北當代藝術館看場精彩表演，晚上可前往知名台劇《華燈初上》背景設定的條通商圈一遊，在小巷中尋覓喜歡店家，品嚐日式料理店、居酒屋料理，感受濃濃日式風情，體驗條通文化。

觀傳局表示，即將迎來建城第 140 年的台北，擁有豐富自然資源、珍貴古蹟、流行文化、多樣化景點、商圈及美食，從夜市小吃到米其林認證餐廳，能滿足各式老饕的味蕾。

此外，台北以精采活動串聯一年四季，如冬季的台北耶誕愛無限、台北最HIGH新年城跨年晚會、台北燈節，春季的花節、夏季大稻埕夏日節、秋季白晝之夜及各大藝術節等，2025 年也即將舉辦雙北世界壯年運動會。

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台北中山站心中山線形公園聖誕燈飾（圖／觀傳局）