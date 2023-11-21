〈時評〉戰火邊緣下的台灣總統大選

俄羅斯入侵烏克蘭的戰爭仍在如火如荼進行，以哈烽火正在延燒中，全球已陷入騷動不安。雖然不知道，下一個野心霸權會在哪裡點燃戰火，但是，鑒於《insider》不會平白無故把東亞列為世界上最危險地區第二名，職是，天天遭受中國軍機、軍艦威嚇挑釁的台灣，明年一月十三日的總統大選，堪稱是戰火邊緣下的一場選舉！
中國之所以還沒有真正動手，不是沒有野心（中國對台灣的野心勃勃，已明顯到美、英、日等國需要一再向中國強烈喊話「台灣海峽現狀不容改變」，做為對國際社會的警示與對中國的警告），而是在評估與等待出手的時機。眼前的台灣總統大選，就是中國評估亂台灣、騙台灣、扶持傀儡收編台灣，是否比真槍實彈打台灣更方便可行、代價也更少的一次絕佳機會。
從中國黑手在「藍白合」中，遙控、下指導棋的斧鑿，再看看本月十五日的「拜習會談」，拜登向習近平挑明了講的「不要干預台灣明年的大選」，其中既有美國間接的高度關切，更有中國欲蓋彌彰的干涉介入，可見台灣二0二四這一局，除了是台灣人在為自己的未來作選擇外，更是民主美國與共產中國在拔河較勁的延伸！
因為民主與共產有強調人性和彰顯獸性的本質上差異，民主與共產出現角力對決，自是地球一村必然會出現的衝突現象！在台灣朝野總統候選人明顯有親美與親中的區隔下，選民們的投票行為，對外，會被國際社會解讀為在表態：「台灣要跟自由民主一家親，還是要跟專制共產一家親？面對可能來自中國的入侵戰爭，台灣是傾向積極備戰防戰，還是偏向選擇投降了事？」
對內，則是生活方式（亦即政治體制）的選擇──大家希望國家領導人，是一千多萬選民一票票選出來的？還是像十四億中國人的國家主席，是不到三千名代表在北京人民大會堂鼓掌通過的？台灣的富豪們，要財富自己支配運用，還是要被「共同富裕」（中共用語）？台灣的軍公教，想繼續享有自由民主人權，還是想改姓黨，在重新上崗前，先進「再教育營」（中共用語）學好學滿習思想？窮忙一族，希望留在都會區接受生活的考驗、尋求翻轉的機會，還是願意當被一線城市掃地出門，慘遭自生自滅無人聞問折磨的低端人口（中共用語）？
台灣的選民們：您想清楚了嗎？
（作者是新竹教育大學退休副教授）