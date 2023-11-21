〈時評〉戰火邊緣下的台灣總統大選

俄羅斯入侵烏克蘭的戰爭仍在如火如荼進行，以哈烽火正在延燒中， 全球已陷入騷動不安。雖然不知道， 下一個野心霸權會在哪裡點燃戰火，但是，鑒於《insider》 不會平白無故把東亞列為世界上最危險地區第二名，職是， 天天遭受中國軍機、軍艦威嚇挑釁的台灣，明年一月十三日的總統大 選，堪稱是戰火邊緣下的一場選舉！

中國之所以還沒有真正動手，不是沒有野心（中國對台灣的野心勃勃 ，已明顯到美、英、日等國需要一再向中國強烈喊話「 台灣海峽現狀不容改變」，做為對國際社會的警示與對中國的警告） ，而是在評估與等待出手的時機。眼前的台灣總統大選， 就是中國評估亂台灣、騙台灣、扶持傀儡收編台灣， 是否比真槍實彈打台灣更方便可行、代價也更少的一次絕佳機會。

從中國黑手在「藍白合」中，遙控、下指導棋的斧鑿， 再看看本月十五日的「拜習會談」，拜登向習近平挑明了講的「 不要干預台灣明年的大選」，其中既有美國間接的高度關切， 更有中國欲蓋彌彰的干涉介入，可見台灣二0二四這一局， 除了是台灣人在為自己的未來作選擇外， 更是民主美國與共產中國在拔河較勁的延伸！

因為民主與共產有強調人性和彰顯獸性的本質上差異， 民主與共產出現角力對決，自是地球一村必然會出現的衝突現象！ 在台灣朝野總統候選人明顯有親美與親中的區隔下，選民們的投票行為，對外， 會被國際社會解讀為在表態：「台灣要跟自由民主一家親， 還是要跟專制共產一家親？面對可能來自中國的入侵戰爭， 台灣是傾向積極備戰防戰，還是偏向選擇投降了事？」

對內，則是生活方式（亦即政治體制）的選擇── 大家希望國家領導人，是一千多萬選民一票票選出來的？ 還是像十四億中國人的國家主席， 是不到三千名代表在北京人民大會堂鼓掌通過的？台灣的富豪們， 要財富自己支配運用，還是要被「共同富裕」（中共用語）？ 台灣的軍公教，想繼續享有自由民主人權，還是想改姓黨， 在重新上崗前，先進「再教育營」（中共用語）學好學滿習思想？ 窮忙一族，希望留在都會區接受生活的考驗、尋求翻轉的機會， 還是願意當被一線城市掃地出門， 慘遭自生自滅無人聞問折磨的低端人口（中共用語）？

台灣的選民們：您想清楚了嗎？

（作者是新竹教育大學退休副教授）