賴清德宣布邀請蕭美琴為競選搭擋 蕭美琴正式請辭駐美代表

民進黨總統參選人賴清德今（20）日在臉書放上一張與蕭美琴在美國華盛頓的合照，並證實邀請蕭美琴成為參選總統大選的競選搭檔，同一時刻，蕭美琴也於上午9時向外交部長吳釗燮述職，並正式請辭，辭去駐美代表一職。

賴清德在臉書發文表示：「這幾天台北清晨的氣溫，讓我想起 3 年前，2020 年我與蔡英文總統剛剛贏得大選後的 2 月，出訪美國在華盛頓特區的天氣。雖然氣溫有些冷冽，但那片萬里無雲的天空，在太陽的照耀下，讓人充滿著希望。」

他說：「與出訪同行的夥伴參觀了林肯紀念堂，這個象徵美國追求民主、自由與人權價值的殿堂，更是諾貝爾和平獎得主：馬丁路德牧師發表著名演說 <我有一個夢> 的所在地。在那時，我也與同行的夥伴， 蕭美琴 Bi-khim Hsiao 一同在紀念館前合影，留下了這張照片。」

賴清德表示：「美琴這幾年在美國的外交表現，我想不用我贅述，早已是為國人與國際友人們所稱讚，更成就了台美關係在這幾年內，空前的緊密互動。我相信，美琴絕對是現今台灣外交工作中的佼佼者，更是我們國家不可多得的外交人才。」

與此同時，駐美代表蕭美琴於今天上午9時向外交部長吳釗燮述職，並正式請辭，辭去駐美代表一職。

外交部表示，將依規定辦理蕭大使辭職事宜，預計數日之後即可完成程序並生效。

外交部說，部長吳釗燮慰勉蕭大使勇於任事，任內對台美關係貢獻卓著，受到國人高度肯定，並廣受美國各界讚揚為一名卓越外交家，也已准蕭大使在這段期間請假。

中華民國台灣駐美代表蕭美琴大使向外交部長吳釗燮述職。（圖／外交部）