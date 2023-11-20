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賴清德宣布邀請蕭美琴為競選搭擋 蕭美琴正式請辭駐美代表

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2023/11/20 10:57
民進黨總統參選人賴清德宣布副手搭擋為駐美代表蕭美琴。（圖／賴清德臉書。）

民進黨總統參選人賴清德宣布副手搭擋為駐美代表蕭美琴。（圖／賴清德臉書。）

民進黨總統參選人賴清德今（20）日在臉書放上一張與蕭美琴在美國華盛頓的合照，並證實邀請蕭美琴成為參選總統大選的競選搭檔，同一時刻，蕭美琴也於上午9時向外交部長吳釗燮述職，並正式請辭，辭去駐美代表一職。

賴清德在臉書發文表示：「這幾天台北清晨的氣溫，讓我想起 3 年前，2020 年我與蔡英文總統剛剛贏得大選後的 2 月，出訪美國在華盛頓特區的天氣。雖然氣溫有些冷冽，但那片萬里無雲的天空，在太陽的照耀下，讓人充滿著希望。」

他說：「與出訪同行的夥伴參觀了林肯紀念堂，這個象徵美國追求民主、自由與人權價值的殿堂，更是諾貝爾和平獎得主：馬丁路德牧師發表著名演說 <我有一個夢> 的所在地。在那時，我也與同行的夥伴， 蕭美琴 Bi-khim Hsiao 一同在紀念館前合影，留下了這張照片。」

賴清德表示：「美琴這幾年在美國的外交表現，我想不用我贅述，早已是為國人與國際友人們所稱讚，更成就了台美關係在這幾年內，空前的緊密互動。我相信，美琴絕對是現今台灣外交工作中的佼佼者，更是我們國家不可多得的外交人才。」

與此同時，駐美代表蕭美琴於今天上午9時向外交部長吳釗燮述職，並正式請辭，辭去駐美代表一職。

外交部表示，將依規定辦理蕭大使辭職事宜，預計數日之後即可完成程序並生效。

外交部說，部長吳釗燮慰勉蕭大使勇於任事，任內對台美關係貢獻卓著，受到國人高度肯定，並廣受美國各界讚揚為一名卓越外交家，也已准蕭大使在這段期間請假。

賴清德宣布邀請蕭美琴為競選搭擋 蕭美琴正式請辭駐美代表中華民國台灣駐美代表蕭美琴大使向外交部長吳釗燮述職。（圖／外交部）
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民進黨
2024總統大選
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賴清德

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