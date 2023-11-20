【台灣首檔純電動車股】鴻海裕隆合資: 鴻華先進每股50元創新板上市　早盤股價跌９%

台股至17日為止週線連3紅，上週指數上漲526.28點，收在17208.95點。輝達（NVIDIA）將於本週公布財報，里昂證券及花旗證券也在台灣舉辦投資論壇，鴻海與裕隆合資的鴻華先進於20日創新板上市掛牌，都是本週市場關注焦點。

投資人需要注意的是，創新板交易制度不太一樣，合格自然人需要新台幣兩百萬元以上之財力證明，或是最近兩年度平均所得達新臺幣一百萬元。本文後段有詳細說明。

鴻海與裕隆合資成立的鴻華先進，今天(20日) 上午在台灣創新板掛牌上市，每股發行價格新台幣50元，不過鴻華先進開盤下挫，跌破50元，最低來到45.5元，下跌9%。

鴻華先進是台灣資本市場第1000家上市公司，也是第8家在台灣創新板上市的公司，鴻華先進董事長劉揚偉上午親自出席創新板掛牌典禮。

鴻華先進實收資本額新台幣約159.13億元，10月中旬鴻華先進股東臨時會通過公司章程修訂條文，其中授權資本額從原先196億元增加至250億元，因應實際營運需求。

展望今年和明年營收表現，鴻華先進預估，今年營收會比去年成長2倍，明年營收將較今年成長兩位數百分比。

鴻華先進規劃2025年推出更多新車款，其中規劃Model C國外量產版切入美國市場。本土投顧法人預估，Model C國外量產版最快在2025年第3季量產。

在電動巴士布局，鴻華先進預估，今年Model T電巴出貨可超過百台，國外市場鎖定印尼等東南亞市場，鴻華先進也規劃在高雄橋頭擴充第2個電動巴士生產基地，確保在台灣電巴產能。

在Model C交付進度，鴻華先進表示，第4季進入量產，實際訂單8000輛明年上半年可交付完成。中央社引述法人表示，今年底Model C第一款量產乘用車型、裕隆自主品牌納智捷（LUXGEN）n7車款，在裕隆集團苗栗三義廠生產，以三義廠產能規劃來看，預計單班制年產能可超過6萬輛。

在其他車款，Model B招商車量產版已在10月18日鴻海科技日上亮相，鴻華先進指出，Model B量產版預計明年第4季推出。

鴻華先進由鴻海與裕隆在2020年11月合資成立，目前鴻海持股比重49.92%、裕隆旗下華創車電持股47.96%，鴻華先進董事長也是鴻海董事長劉揚偉，納智捷董事長暨總經理左自生擔任鴻華先進副董事長，鴻華先進總經理為李秉彥。

去年度鴻華先進內銷市場業績占比78.38%，外銷占比21.62%。鴻華先進今年10月自結合併營收新台幣1.76億元，月增137.8%，年增31.17%，累計今年前10月營收7.64億元，年增196.15%。

鴻華先進董事長劉揚偉今天表示，下游是整個汽車產業非常重要的力量，「沒有下游、就沒有上游」，未來鴻華先進規劃切入北美和東南亞市場，明年也將推出Model D車款。

鴻華先進今天以每股新台幣50元在台灣證券交易所創新板掛牌上市，上午掛牌典禮劉揚偉率副董事長左自生、總經理李秉彥等貴賓一同出席。

劉揚偉在典禮致詞表示，2000年左右自己創辦的矽谷公司在美國上市，過程中感受到美國與台灣對上市公司看法截然不同，最大差別在於美國上市公司投資標的眼光朝向未來，台灣則是重視每股純益（EPS）、先看過去有多好再看未來成長性。

他指出，台灣充滿理想抱負且年輕的新創團隊，很少能在資本市場獲得足夠資金，往嶄新未來方向價值前進，這樣的環境需要在台灣重新被鼓勵與加強。

劉揚偉指出，去年9月與證交所董事長林修銘會面，林修銘期待鴻華先進在台灣上市，原先鴻華先進內部考量是否在台灣或是美國上市，劉揚偉表示，台灣有空間機會讓創新公司施展抱負，對創新板有很深的期許，希望未來有更多創新企業在創新板拿到足夠資金，讓夢想在台灣可以實現。

劉揚偉表示，鴻華先進成立3年來在證交所創新板掛牌上市，是第一支純電動車概念股，有重大意義，詢價圈購反應熱烈。

他指出，燃油車轉型到電動車的趨勢下，這是台灣切入汽車產業的契機，台灣過去有許多前輩先進想切入汽車產業，不過過去引擎和變速箱技術限制環境，台灣很難發揮。

劉揚偉表示，現在電動車架構把引擎和變速箱轉換成馬達和電子驅動線路，這讓台灣有嶄新不同機會，鴻海集團在汽車電子或是整車研發設計兩大選擇下，決定發展整車研發設計，加上裕隆過去30多年投入整車製造經驗幫助合作下，讓鴻海在短期間得以切入整車設計製造這條路。

劉揚偉表示，鴻華先進掛牌上市，朝向立基台灣、放眼全球的努力方向，也是全台唯一擁有整車設計開發製造和系統驗證能力的新創公司，他希望透過鴻華先進帶領，有更多廠商投入整車設計製造，讓汽車產業下游蓬勃發展，才能帶動上游。他認為，下游是整個汽車產業非常重要的力量，「沒有下游、就沒有上游」。

展望鴻華先進未來布局，劉揚偉指出，大股東鴻海與裕隆雙方各自數十年積累經驗，讓鴻華先進在3年內已造出4款電動車，其中兩款Model T電動巴士和Model C乘用車正在交付，未來鴻華先進規劃切入北美和東南亞市場，在北美市場先鎖定乘用車，東南亞市場先布局電動巴士，之後再布局乘用車。

劉揚偉表示，明年和後年鴻華先進將推出更多新車款，預期明年將推出Model B量產版，明年Model D車款也將亮相，鴻華先進成為電動車平台與整車參考設計提供者，服務對象將擴及全球多元客戶。

根據台灣證交所官網，創新板交易制度如下:

*合格投資人，係指符合以下條件之一者：

專業機構投資人或具有一年以上證券交易投資經驗之法人。 依法設立之創業投資事業。 依洽商銷售方式取得創新板初次上市有價證券之法人。 具有兩年以上證券交易經驗之自然人，且符合下列條件之一： 新臺幣兩百萬元以上之財力證明。 最近兩年度平均所得達新臺幣一百萬元。

**合格投資人為「自然人」者，初次買進臺灣創新板上市有價證券時，須簽署風險預告書並須經專人解說，證券經紀商始得接受其委託，其餘合格投資人得予豁免。於111年02月10日前已簽署風險預告書者得免追溯調整。

(以上資料來源: 台灣證交所)

中央社18日報導，除鴻華先進以每股50元創新板上市掛牌，是台灣首檔純電動車股，蜜月行情備受市場矚目。台灣證券交易所還於20日及21日舉辦電動車產業鏈主題式業績發表會，邀請鴻華先進、智伸科、車王電及東元參加，能否帶動電動車題材升溫值得觀察。

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