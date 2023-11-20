瘦子也可能內臟脂肪過高！營養師6撇步擺脫脂肪囤積

看起來外表瘦瘦的，肥胖就與你無關？由於內臟脂肪主要環繞在腹腔器官周圍的脂肪組織，因此瘦子也可能內臟脂肪超標，而內臟脂肪囤積過多，主因在於飲食，營養師張珮蓁建議民眾日常飲食應避免小酌、油炸物和甜食等，並增加蛋白脂攝取。

內臟脂肪顧名思義，是指囤積在腹腔器官周圍的脂肪，雖然其能保護器官，例如保溫、防震等，但相較於皮下脂肪更危險，若過多的話則會增加罹患高血脂、高血糖、心血管疾病、癌症和失智等風險。對此，營養師張珮蓁提醒民眾若有以下習慣就要注意：

喜歡喝酒小酌

因過多酒精在肝臟可被轉換為脂肪，增加脂肪肝的機會。此外，酒精喝下肚後會被肝臟代謝成乙醛，累積於肝臟細胞裡會促脂肪合成與累積。

愛喝含糖手搖飲

含糖飲料裡的果糖，會直接由肝臟代謝，當糖分快速進入肝臟，使肝臟充滿大量游離的脂肪酸，就有機會形成內臟脂肪，同時伴隨脂肪肝的問題。

餅乾蛋糕樣樣來

高糖份食物及過多的精緻澱粉的攝取，讓血糖迅速飆高，召喚出胰島素出來恆定血糖，並合成脂肪儲存於體內。

油炸食物

攝取過多油炸食物，會導致人體內的游離脂肪過多，快速累積在肝臟、腸子周圍，形成內臟脂肪。

久坐不動

能躺就不坐，能坐就不站，活動量低的人，易堆積內臟脂肪，引發慢性發炎、代謝症候群。定期進行有氧運動才是減少內臟脂肪的好方法。

蛋白質量吃不夠

攝取充足蛋白質可透過增加飽足降低飢餓感，來避免過多熱量攝取。研究也顯示，較高的蛋白質攝入量與較低的BMI、較高的好的膽固醇(HDL)和較小的腰圍均相關。張珮蓁提醒，植物性蛋白豆腐豆漿、魚、雞肉、蛋類等都是優質蛋白質來源。

此外，曾有研究發現，餐前多攝取膳食纖維可降低內臟脂肪與皮下脂肪也能減少飯後血糖，而且僅僅多10克的水溶性膳食纖維就可以看出效果，例如每100克的大花豆含有3克水溶性膳食纖維，小麥胚芽和燕麥各有2克，洋蔥1.5克，胡蘿蔔1.6克，水梨也有1.3克。

張珮蓁建議，若是將三分之一到二分之一的主食以未精緻的全穀雜糧類來取代，再搭配各一拳頭蔬菜、水果便可輕鬆達到。