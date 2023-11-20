2024 攪動世界風雲的變數 經濟學人：川普復位，再掌白宮

明年是多國的選舉年，也是多事之秋。值此動盪時代，美國總統大選的結果尤為關鍵。經濟學人以陰影籠罩世界為喻，在 2024 全球局勢預測專刊中，直言二度問鼎白宮的共和黨的川普（Donald Trump），若再度贏得大選，對世界是禍非福，國將不安，盟友亦將蒙難。

目前川普在初選中聲勢一片看好，搖擺州的幾份民調表現都優於民主黨的拜登（Joe Biden）。紐約時報的一份民調中，更有 59% 的選民認為他懂經濟，高於拜登的 37%。就目前來看，民事、刑事官司纏身並無礙其仕途，甚至為他贏來更多支持。數十年來在西裔、非裔選民中享有支持的民主黨，這回也流失了不少選票。

川普回鍋的風險

國內：經濟學人指，川普若再度掌權，美國將是最大受害者。可以預料，他將會堅信輸家才會被規範、律法所束縛，他將試圖打破一切體制，剷除一切障礙，包括法庭與司法部。所有曾與他作對的人，恐難成寐。

川普的保護主義本能也將成為「脫韁野馬」。他有意將進口關稅全數提高 3 倍至 10%，就算參議院拉了韁繩遏制，以國家安全為名的貿易保護主義，恐怕也會讓美國人面臨飆漲的物價。第一任任期中，他靠減稅、發放 COVID-19 救濟金，力挽經濟。這回，美國正面臨只有戰時才會出現的龐大預算赤字，減稅只會助長通膨，而非經濟成長。

國外：川普的當選，對世界的衝擊也不可能只是激起小小漣漪。中國及其好友將額手稱慶，對所謂的美國式民主嗤之以鼻。若川普連在國內都藐視程序、公民權，他麾下的外交官又何以能在海外宣揚諸般價值。全球南方（global south）將更確信，美國嘴上嚷嚷著做對的事，不過都是虛偽矯言。

川普第一任任期多半透過「交易」獲致政績，將美國利益擺在前頭這點無可厚非。然而，世界已變了。他對達成協議的渴望，他對美國利益的認知，恐怕會罔顧現實與價值。

川普可能會認為，美國將資源投注在歐洲，不是項好交易，故可能不再願意馳援烏克蘭，不再遵循北約（NATO）「一國遇襲，全體防衛」的準則。在中東，川普應還是會對以色列鼎力支持，就算會激化區域衝突。在亞洲，他可能會想與中國國家主席習近平談好協議，放棄台灣。畢竟，沒理由美國要為了一座小島，而與核武強權開戰。

一旦川普出現這些念頭，就是災厄的開始。眼看美國拋棄了歐洲，俄國總統普丁（Vladimir Putin）將把烏克蘭視為囊中物，再一個個拿下前蘇聯衛星國，如摩爾多瓦及波羅的海國家。沒了美國的施壓，以色列不太可能尊重國際共識，與巴勒斯坦人和談。

日本、南韓盤算著川普可能會棄盟友於不顧，只好致力取得核武。他身邊的鷹派，可能會主張，對抗中國才是保有美國主宰地位的唯一途徑。面對滿腦子只想達成有利交易的美國總統、成天將戰爭擺在嘴上的美國官員，中國恐怕更容易在台海議題上出現誤判，產生災難性後果。

而這些災禍，都還沒算進川普的反氣候傾向。他心想，美國為何要負起對抗氣候變遷的全球責任？於是，至今的一切努力，都可能在他治下化為烏有。

經濟學人點出，若美國人明知川普的性子，明知可能會出現最糟糕的情況，卻還是願意將他送入白宮，意味美國已道德淪喪，再無法忝居道德高位。2024 年，將是決定全球命運的關鍵年。