〈財經主筆室〉中國政經政策衝突矛盾加劇　引爆失業潮海嘯

中國經濟面臨巨大壓力及不確定因素，以及房地產大崩盤影響下， 已經導致大規模的失業潮爆發， 由於這波經濟不景氣受影響最大產業，首推房地產、 實體行業及製造業等三大產業，包括農民工、 實體店面員工及製造業從業人員等三大族群， 首當其衝成為這波失業潮海嘯最大受害者。

中國失業潮有多嚴重？從中國國家統計局宣布「暫不公布」 青年失業率數據，就是一個警訊！ 而中國國家主席習近平此次前往美國參加亞太峰會， 並且在舊金山與美國總統拜登先行展開「拜習會」， 會中習近平不再誇口中國經濟， 似乎就已坐實了中國目前經濟不佳的事實了！

中國目前經濟有多不好？由失業率就可看出一些端倪， 而中國青年失業率更是重要指標。 目前中國青年的失業率到底有多高？從7月起， 中國國家統計局宣布「暫不公布」，這一舉動讓人驚訝！ 最後幾個月資料，4月份16-24歲青年失業率為20.4%、5 月份20.8%，6 月份則來到21.3%， 中國青年失業率居高不下，逐月破新高紀錄。

根據統計局在6月份的說法：目前失業的青年人總數達600多萬。 由於7月份畢業生多達1,200萬人投入就業市場， 在經濟復甦不如預期情況下，青年人的失業率絕對會大幅攀升， 這可能使中國面臨1978年改革開放以來第5度就業危機， 或許這就是國家統計局暫不公布青年失業率數據的主因。

其實，不是只有青年失業率令人擔憂， 中國中壯年的失業率也十分嚴重，6月份統計局發言人付凌暉表示， 目前失業青年總人數為600多萬人。 當時北京改革和發展研究會研究員指出，16-40歲失業人口比疫 情前增加約2,500-3,000萬人。扣除青年失業人口600 萬人，中壯年失業人口情況顯然相當驚人！

中國媒體報導，開計程車常被失業者當成找工作的過渡期選擇， 但中國中壯年失業潮大爆發， 很多失業者為了家計紛紛轉行開計程車，截至今年6月底， 全中國發放計程車駕駛證件579萬本，增加45%， 大批中壯年失業人口湧入，造成整個行業出現競爭壓力。 就以廣州市為例，活躍計程車數量在短短1年成長一倍， 僧多粥少讓路邊全是瞎晃的車。

中國失業情況真相底如何？中國官方向來報喜不報憂！ 中國國家統計局上周五(13日)最新公布數據，10月全國城鎮調 查失業率為5%，符合市場預期，與上月持平。

其實，官方的失業人口定義向來備受爭議，官方認定每周工作1小時 就屬於就業狀態，且失業不計入農村人口、非勞動力等族群(包括無 工作意願或失去勞動力的人)，因此， 國家統計局的數據總被認為是「灌水操作」。

北大教授張丹丹就指出，根據今年3月數據，中國16歲至24歲人 口約9,600萬人，其中勞動人口占1/3，即3,200萬人， 其餘2/3，即6,400萬為非勞動人口，這之中有4,800萬 人為在校生，剩下1,600萬人則是一些躺平、 啃老而不工作的非在校生，若也視為失業人口，實際失業率將上看4 6.5%，遠高於官方公布的3月19.7%及6月的21.3%數 字很多。

野村證券經濟學家陸挺表示，中國房市走低，估計中國約有2, 000萬戶沒有完工的預售屋，由於交屋日期不斷推遲， 爛尾樓越來越多，將會危及社會穩定。民眾對房地產信心崩潰， 房地產開發商在建個案大量減少， 讓向來是房地產建設最大支柱的農民工，紛紛沒有了工作， 農民工被迫大量失業。

中國經濟陷入危機，實體店面首當其衝，商場裡大量人潮消失， 路邊店面很多都不開門或倒閉，根據中媒報導，今年已有多達600 萬家小企業倒閉。小微企業是中國經濟支柱， 小微企業倒閉潮必將衝擊中國GDP， 而實體行業倒閉也帶來一波失業潮。 單單今年上半年餐飲相關企業吊銷、註銷量達到47.19萬家， 中國餐飲業正迎來可怕的「閉店潮」及「失業潮」。

中美貿易摩摖讓外資陸續撤離中國，工廠訂單減少， 停工及停產成為常態，日前中國對富士康進行查帳查， 郭台銘一聲令下展開撤離中國的動作，瞬間讓高達120萬富土康員 工，不僅薪水減少且可能面臨失去工作的困境。 中國對富士康的查帳動作，無疑是讓中國製造業澈底走向崩潰、 失業潮海嘯正式來臨的引爆點。

外資在中國的投資是中國經濟邁向繁榮的重要因素， 根據歐洲中央銀行本月初(6日)發表的經濟簡報， 接受調查的跨國公司當中有超過40%， 表示對中國相關風險的擔憂， 計劃未來幾年將生產線移到政治上友好國家。華爾街日報也表報導， 中國與美國及西方國家近年關係趨於冷淡和緊張， 讓外國公司重新考慮在中國的投資，如何留下外資？ 將是中國經濟發展重大關卡！