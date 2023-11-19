美意變鬧劇？學者控美國返還黎巴嫩偽文物

返還文物原是美意，然而美國紐約曼哈頓地區檢察官辦公室遭法國跟英國的著名學者指控，將偽造的古羅馬文物送返給黎巴嫩。該辦大喊冤枉，稱法院有請專家評估，後認定該些文物為真品。

英國衛報報導，科諾伯勒大學（University of Grenobl）的費拉格（Djamila Fellague）主張，美國當局近期歸還給黎巴嫩的九塊馬賽克鑲板中，有八塊是贗品。

費拉格稱，偽造者以出自西西里島、突尼斯、阿爾及利亞與土耳其等考古遺址或博物館中的知名馬賽克原件為複製模板，因此很容易被辨識出來。

她指出，這八幅贗品中，一幅抄襲屬於聯合國教科文組織世界遺產的西西里島卡薩爾羅馬別墅（Villa Romana del Casale）的作品；一幅出自現收藏於巴黎羅浮宮的藏品；僅有一幅是從黎巴嫩的馬賽克作品中汲取靈感，那就是該國的貝魯特國家博物館中的《巴克斯》。

劍橋大學客座講師、專精被掠奪文物及運送的專家齊羅賈尼斯（Christos Tsirogiannis）認為，這些證據無可辯駁。倘若情況屬實，將置曼哈頓地區檢察官辦公室於尷尬境地。該辦於今年9月發布新聞稿指出，這9件返還的馬賽克屬於中東與北非的古董，是由一名黎巴嫩古董商帶到紐約。

齊羅賈尼斯直言，「即使你不是專家，只要把贗品放在真品馬賽克旁，你就會發現他們有多麼相似，但品質實際上也不怎樣。」這些知名馬賽克原件早就經由遊客的拍照、社群網站的流通而廣為人知，然而相關部門未徵求專家意見就自行其是，相當荒謬。

費拉格表示，自己在媒體與官方新聞稿中，無論是美國還是黎巴嫩方面，都沒有任何科學依據來證明這些馬賽克是出自古羅馬人，以及是從黎巴嫩被掠奪走的。

在2021年美國當局扣押這些「古董」之前，其中一塊馬賽克鑲板在2018年於紐約一間畫廊出售，估價不及2萬美元。

費拉格懷疑，偽造者的作坊位於中東某地，從藝術品市場上出現的其他作品看來，很可能是上個世紀七八十年代的作品。

曼哈頓地區檢察官發言人否認了該項指控，「為了將這些文物運回國內，法院必須對我們的證據進行評估，其中包括專家對文物真偽的分析，以及文物如何被非法販運的重要細節。法院根據證據認定這些文物是真品。」