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環球小姐出爐！尼加拉瓜模特、主持人Sheynnis Palacios摘冠

By 楊琇羽, 台灣英文新聞－編輯
2023/11/19 18:20
來自尼加拉瓜的模特Sheynnis Palacios（圖中粉紅禮服者）摘下 2023 年環球小姐桂冠。（圖／路透社)

來自尼加拉瓜的模特Sheynnis Palacios（圖中粉紅禮服者）摘下 2023 年環球小姐桂冠。（圖／路透社)

第 72 屆環球小姐選美比賽 18 日晚在薩爾瓦多舉行決選，來自尼加拉瓜的模特暨電視節目主持人 Sheynnis Palacios 摘下桂冠，她也是首位贏得該項國際矚目選美比賽的尼加拉瓜人。

CNN 報導，今年環球小姐選美比賽共有 84 國嘉麗角逐，評審團包括出生於肯亞難民營的美籍模特兒哈麗瑪（Halima Aden）、《酷男的異想世界》設計師卡森克雷斯利（Carson Kressley）、年僅 20 歲的抖音千萬網紅葛蕾格（Avani Gregg）、以及兩名前環球小姐— 第一位非裔環球小姐 Janelle Commissiong (1977年環球小姐) 以及法籍 Iris Mittenaere (2016年環球小姐)。

18 日舉行的是 20 名佳麗的準決賽，緊接著就是 10 名獲勝佳麗的泳裝決賽，其中尼泊爾及巴勒斯坦佳麗選擇符合其信仰的「布基尼」（註：只露出臉、手腳前端的穆斯林泳裝）參賽。最後一輪就是泳裝賽脫穎而出的 5 名佳麗晚宴禮服總決賽，佳麗們在接受評審們兩輪機智問答後，留下來自自澳洲的佳麗 Moraya Wilson Victoria、泰國佳麗 Anntonia Porsild、以及尼加拉瓜的 Sheynnis Palacios。

在機智問答中，被問及她們想與誰共度一天？23 歲的尼加拉瓜的 Sheynnis Palacio 的選擇是十八世紀英國哲人與女權主義先鋒瑪麗·沃斯通克拉夫特（Mary Wollstonecraft），她的理由是因為瑪麗打破了那個年代外界施予女性狹隘框架，啓蒙無數的女性做出行動。母語西語的 Palacios 透過翻譯說道，數百年後的今日，外界對女性的限制框架消除了。

亞軍的泰國佳麗答案給了巴基斯坦女權運動家、也是最年輕諾貝爾和平獎獲獎者馬拉拉（Malala Yousafzai）。泰國佳麗 Anntonia Porsild 說道，她敬佩馬拉拉不畏死亡威脅，為女性教育奮鬥，若可以選擇與這一人共度一日，她會選擇馬拉拉。

季軍的澳洲佳麗則回答這個人會是她母親，因為她是一個堅強的女人，教她如何變堅強及勇敢。

外媒報導，Palacios 是選美比賽常客，早在 2016 年就拿下「青少年版」的尼加拉瓜小姐冠軍。她大學在 Central American University 主修大眾傳播，同時也是名運動健將。

今年的環球小姐比賽中，中國佳麗賈琪在最後一刻退出比賽，理由是簽證延遲問題致錯過組委會要求的報到日。
環球小姐
Sheynnis Palacios
尼加拉瓜加麗

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