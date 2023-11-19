【侯柯配沒戲？】柯文哲：用台灣民眾黨總統候選人身分拚戰到底　國民黨這樣回

「藍白合」共識難籌，民眾黨總統參選人柯文哲今（19）日在該黨誓師大會上表示，台灣不能再走回頭路，他會釋出最大的善意，團結一切可團結的力量，但會「繼續用台灣民眾黨總統候選人的身分，拚戰到底」，他也強調，「只要你們不放棄，阿伯也不會放棄。」

藍白合幾番波折，15日看似在前總統馬英九的見證下，確立以比較民調定立正副手人選的辦法，不料18日又因禮讓的誤差值爭執不下，民眾黨主張「正負1.5%」而國民黨堅持為「正負3%」，難凝共識恐讓期望藍白合的6成民意終將落空。

民眾黨下午在板橋體育館舉行「TeamKP誓師大會」吸引約4000人到場支持。談及藍白合的混亂局面，柯文哲說要跟大家保證，他的內心依然非常鎮定，看到這麼多人關心國家的未來，就知道改變已經發生，「我會讓它持續發生。」

針對藍白究竟合不合，柯文哲表示老話一句，這個國家的前途由人民決定，這才是民主的核心價值，「我不會違背民意，也不會背棄你們。」

柯文哲強調，要盡最大的力量，讓台灣向前，絕對不能走回頭路，為了終結人民的痛苦，會釋出最大的善意，團結一切可團結的力量，但是會「繼續用台灣民眾黨總統候選人的身分，拚戰到底。」

對此，國民黨智庫副執行長凌濤傍晚代表黨中央召開記者會回應，表示國民黨相信柯文哲非常了解台灣應該走向的大局，以及對於6成民意希望政黨輪替的期待，且柯文哲會秉持最大善意，持續保持雙方溝通。

凌濤也提出，國民黨22日召開中常會，就是「藍白合」的最後期限，國民黨盼雙方能把握最後3天的機會，以最大的善意溝通。

凌濤也呼籲，柯文哲競選總幹事黃珊珊為主的民眾黨內主戰派人士，若要違約直接說，不要再扭曲統計學，這對「藍白合」進展毫無善意，也不要再阻礙柯文哲希望達成藍白合的目標。