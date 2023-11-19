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桑傑士特赦獨派換回鍋西班牙總理　17萬民眾上街抗議規模最大

西班牙工社黨領袖桑傑士為爭取掌權，與支持加泰隆尼亞獨立的兩個政黨進行政治交易，但連續15天的民眾抗議，顯示該項合作似乎並非民意所向。

By 張雅鈞, 台灣英文新聞－編輯
2023/11/19 16:54
工社黨領袖桑傑士以大赦加泰隆尼亞獨立運動人士換取回鍋總理，導致民眾上街頭抗議。（圖／路透社Susana Vera）

工社黨領袖桑傑士以大赦加泰隆尼亞獨立運動人士換取回鍋總理，導致民眾上街頭抗議。（圖／路透社Susana Vera）

西班牙本週六（18日）有17萬人走上首都馬德里街頭，抗議西班牙工人社會黨為組建政府，而同意對加泰隆尼亞分離主義者進行大赦，這是該國1977年後規模最大的大赦，也引發該國迄今最大規模的抗議活動。

為何抗議？

2017年，加泰隆尼亞自治政府舉辦獨立公投，並自行宣布建國。西班牙法院宣告獨立公投違法，該國陷入數十年來最嚴重的政治危機，近400人被捕入獄或仍在接受調查，加泰隆尼亞領袖普吉德蒙（Carles Puigdemont）流亡比利時。

西班牙自今年7月底大選後始終無法完成組閣，在11月17日的選舉中，工社黨（PSOE）僅奪下第二高票，而領黨該黨的桑傑士（Pedro Sanchez），選擇與2個支持加泰隆尼亞獨立的政黨合作，以「特赦」參與2017年加泰隆尼亞獨立建國的數百人，包括分離主義者以及跟與會者發生衝突的警察，換取第2個四年總理任期。

17萬人上街

路透社報導，桑傑士本週四在議會中已179票同意、171票反對贏得勝出。他認為，大赦有助於緩解加泰隆尼亞的緊張情勢。

然而，抗議者高舉「桑傑士叛徒」、「不要出賣西班牙」的標語上街，抗議桑傑士為自身利益與加獨份子進行政治交易。已經有四個律師協會、反對黨和商界領袖稱該法律將威脅法治和權力分立。

當局估計，示威人數高達17萬人，反對黨人民黨（PP）領袖費霍（Alberto Núñez Feijóo）以及極右翼民聲黨（Vox）領袖阿巴斯卡爾（Santiago Abascal）也參與了遊行。

自大赦消息傳來，抗議者已連續15晚在馬德里工社黨總部外舉行激烈示威，更曾與警方發生衝突，並導致雙方受傷，但總體而言抗議活動還算是平和。

此次桑傑士所談大赦，將是西班牙自1977年對罪犯實施全面大赦以來，規模最大的一次大赦，也是1991年以來歐盟批准的第一部大赦法。

事實上民意也不站在大赦的一方，根據 Metroscopia 9月中旬的一項民調顯示，約7成受訪者（其中59%為工社黨支持者）反對大赦。
西班牙
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加泰隆尼亞
獨立公投
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更新時間 : 2023-11-19 21:00 GMT+08:00

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