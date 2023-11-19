Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 國際

歐洲分析師：台灣兌現立陶宛投資承諾「做得不是很好」應注意

By 台灣英文新聞－編輯
2023/11/19 16:50
外交部長吳釗燮應立陶宛外交部邀請，11月10日出席「民主之未來」（Future of Democracy）高階論壇開幕式，並發表專題演說。...

外交部長吳釗燮應立陶宛外交部邀請，11月10日出席「民主之未來」（Future of Democracy）高階論壇開幕式，並發表專題演說。...

台灣與東歐國家立陶宛在新冠疫情期間，因為立國捐贈疫苗開啓兩國友好關係，而擁有共同價值觀與相似安全威脅的兩國，也在 2021年起陸續簽約拓展雙方多項合作，從科研到農業領域，同年 10 月，台灣與立陶宛簽訂半導體合作備忘錄，共同投資一間立陶宛國內民營企業，協助發展半導體產業。如今，美國之音報導，立陶宛官員及研究台歐關係分析師，認為台灣在投資承諾兌現能力有很大改善空間。

台灣在立陶宛開設代表處兩年後，雙方官員都強調雙邊關係的進展；而上（10）月立陶宛國會議長希米利特（Viktorija Čmilytė-Nielsen）更率團訪問台灣，並在立法院上進行演講，展現兩國堅若磐石般的友誼。不過，在友好互動之下，美國媒體報導，立陶宛國內對投資需求龐大，但台灣部份在投資承諾兌現上的進度「令人失望」。由於民選的立國政府必須要對選民及企業負責，未來兩國友誼是否能持續穩定，端賴台灣政府如何能加快兌現承諾。

報導訪問維爾紐斯大學（Vilnius University）國際關係教授 Tomas Janeliūnas，他指政府與台灣企業與組織達成了一些具體協議，尤其是在半導體領域。他說，在過去的兩年裡，台灣和立陶宛政府分別在對方首都開設了貿易辦事處，雙方之間的貿易從2021年到2022年增加了50%。 立陶宛主要科技公司之一Teltonika與台灣工業技術研究院簽署了一項協議，該協議將幫助立陶宛在2027年時使用台灣技術啟動國內半導體生產。

此外，從事專業雷射技術的立陶宛公司同意與工研院合作，在台灣南部設立超快雷射技術研究與創新中心，專注於醫療和工業應用。這位學者說，截止目前，雙方合作富有成效，尤其是在高科技產業。

台灣駐立陶宛代表黃鈞耀（Eric Huang）在維爾紐斯接受美國之音採訪時也提及兩國間的半導體領域合作。他表示，半導體是一個敏感的領域，若雙方間沒有政治信任，就難以合作。

不過在一片樂觀看待兩國合作前景的同時，報導提到今年九月立陶宛總統 Gitanas Nausėda 的首席外交政策顧問阿斯塔（Asta Skaisgirytė）告訴立陶宛國家電視台和廣播電台，台灣在維爾紐斯開設代表處時承諾的大量投資，並未達到立陶宛期待的規模。

歐洲安全政策價值觀中心（European Values Center for Security Policy）歐盟與台灣關係分析師耶熱夫斯基（Marcin Jerzewski）向美國之音說，立陶宛的投資需求大，但台灣在兌現投資承諾方面「做得不是很好」，截至目前為止，唯一實現的大型合作是與Teltonika的交易。他建議「台灣必須做好期望值管理」。

此外他也提到，台灣和立陶宛之間的雙邊關係進展，也可能會因立陶宛潛在的政權更迭而受到負面影響，尤其目前現任政府的民調表現不佳，而要挑戰當今執政黨的主要兩個在野黨，在深化對台關係的意向上並不是很明確。不過他也說，若兩在野黨贏得明年的總統大選，不太可能在兩國交流政策上做出重大改變，畢竟這背後意謂要付出很大的政治成本。
立陶宛
半導體
雷射

相關新聞

台大揭曉2028百年校慶標語　陳文章校長：申設大學部半導體學程 預計2024年招外籍生
台大揭曉2028百年校慶標語　陳文章校長：申設大學部半導體學程 預計2024年招外籍生
2023/11/13 15:09
張忠謀第6度代表出席APEC 蔡英文盼傳遞4項訊息
張忠謀第6度代表出席APEC 蔡英文盼傳遞4項訊息
2023/11/10 17:30
台英經貿對話會議今晚倫敦登場 聚焦供應鏈安全、再生能源、半導體
台英經貿對話會議今晚倫敦登場 聚焦供應鏈安全、再生能源、半導體
2023/11/06 17:22
首位立陶宛國會議長訪台灣立法院：台立合作是歐盟的試金石
首位立陶宛國會議長訪台灣立法院：台立合作是歐盟的試金石
2023/10/24 11:58
立陶宛國會議長率團訪台灣　預計出席金融科技論壇
立陶宛國會議長率團訪台灣　預計出席金融科技論壇
2023/10/22 20:55

更新時間 : 2023-11-19 21:00 GMT+08:00

最受歡迎

【四倍大的悠遊卡】台灣發行巨大經典LOGO造型卡成話題 11/16起小七開放預購
【四倍大的悠遊卡】台灣發行巨大經典LOGO造型卡成話題 11/16起小七開放預購
〈時評〉藍白合六點共識　恐怕藏有暗盤交易
〈時評〉藍白合六點共識　恐怕藏有暗盤交易
【藍白合命懸一線】民眾黨19日誓師大會照辦　但「不公布」副手與不分區名單
【藍白合命懸一線】民眾黨19日誓師大會照辦　但「不公布」副手與不分區名單
【台灣2024大選】國民黨不分區立委名單韓國瑜領軍 18人平均年齡史上最年輕
【台灣2024大選】國民黨不分區立委名單韓國瑜領軍 18人平均年齡史上最年輕
日本民眾體內「永久性化學物質」PFAS超標 大阪擴大檢驗1000人 東京沖繩汙染疑與駐日美軍有關
日本民眾體內「永久性化學物質」PFAS超標 大阪擴大檢驗1000人 東京沖繩汙染疑與駐日美軍有關
台大學生團體聲援馬遠討遺骨、怒轟校方搞戒嚴　 爭議14.9億賠款這樣算
台大學生團體聲援馬遠討遺骨、怒轟校方搞戒嚴　 爭議14.9億賠款這樣算
「藍白合」三位民調專家揭曉：關智宇、陳陸輝、莊伯仲
「藍白合」三位民調專家揭曉：關智宇、陳陸輝、莊伯仲
【APEC與習共餐】傳美國前20大企業皆出席 習近平釋善意稱中國是友非敵 演說獲三次起立鼓掌
【APEC與習共餐】傳美國前20大企業皆出席 習近平釋善意稱中國是友非敵 演說獲三次起立鼓掌
【更新】「台灣壓克力之父」許文龍去世　提琴收藏量傲視全球•奇美博物館曾登CNN版面
【更新】「台灣壓克力之父」許文龍去世　提琴收藏量傲視全球•奇美博物館曾登CNN版面
外來種武裝雙棘蟹 南台灣日捕上千隻 毒性難料別亂吃
外來種武裝雙棘蟹 南台灣日捕上千隻 毒性難料別亂吃