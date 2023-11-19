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〈時評〉離岸風電國產化 世紀風電、天力離岸甜蜜收成

By 溫潤身, 台灣英文新聞－時評
2023/11/19 15:40
台灣離岸風電國產化 逐收甜蜜果實 (圖/PIXABAY)

台灣離岸風電國產化 逐收甜蜜果實 (圖/PIXABAY)

離岸風電已逐漸成為台灣重要綠能之一，國產化政策也已使產業鏈逐漸完備，其中世紀風電、天力離岸完成學習曲線，未來發展值得注意。（下)

中鋼成立興達海基，與世紀鋼結盟，積極發展水下基礎建設。興達海基以南部的興達港為據點，兩強聯手，推動離岸風電基礎建設，由於工程繁複，完成不易，如今已交出傲人成績，值得肯定。國立台灣大學工學院長江茂雄說，世紀鋼完成供應鏈量產技術，學習時間短，並銜接訂單時程，展現他們的實力。

為了開發離岸風電業務，世紀鋼成立「世紀風電公司」，2017年從台北港租得50公頃土地開始，初期投資即達86億元，並再計劃填海3百公頃，以取得合適的作業場域。海上風電要在海洋需屹立不搖25年，基椿必須非常穩固，管件從2D組裝成3D，再到完整的套管水下基礎，不論基礎塗裝、焊接，處處是專業。

培養高階的焊工人才並不容易，台灣缺工，世紀鋼特別斥資2億元，併購桃園成功工商，改制成「世紀綠能工商」，透過產學合作，全力培植優秀的風電基礎人才。一座水下基椿高達80公尺、重達千噸，焊接點約有1200處，如何達成專業需求，世紀風電向丹麥、德國、荷蘭、中國等，風電業的前輩取經，學習專業，克服重重困難。

水下基礎建設工程，對台灣是全新學習，如果仰賴進口，成本將增加2成，後續維修也是大問題，如何從無到有，學習專業技能，挑戰嚴峻，世紀風電初期從國外高價進口22組水下基礎套件之後，堅持全部自己學習，克服困難，建立專業技能，終於成為東亞第一家高速量產水下基礎的企業，目前每月能夠量產4套水下基礎基椿。

世紀風電今年7月已完成CIP 62座風電水下基礎，全部交貨完畢，後續台電31支基椿套筒式水下結構（jacket）將於明（2024）年底前完工，海龍21支jacket 將於2025年全部完工交貨。世紀風電付出辛苦努力的代價，開始倒吃甘蔗，享受收成，也為台灣奠定優質風力發電的基礎。

世紀風電目前是興櫃公司，資本額14億元，資產總額166億3150萬餘元，負債總額116億4917萬餘元，資本公積36億2204萬餘元，保留盈餘4681萬餘元，每股淨值40.57元。今年9月營收7.76億元，比去年同期增加183%，累計營收已達48.9億元，年增率95.3%。由於已逐漸進入收成期，未來發展值得投資人注意。

除了世紀風電在短期間內達成的的量產成就，「天力離岸」也是另一家繳出亮眼成績單的台灣企業，它打破風機葉片一向是歐美大廠獨占的商機，成為亞洲唯一離岸風電的葉片廠，從無到有，經過辛苦學習歷程，終於開花結果。天力座落於台中港106號碼頭附近，廠房約占地21公頃，去（2022）年1月產製了第一支國產風電葉片。

一支離岸風電葉片，長達85公尺，約26層樓高，需座落海上25年，長期禁得起海風吹襲，大太陽照射，絕對不容許有任何斷裂肢解狀況發生，其實並不容易。全球第一支風機葉片是丹麥Vestas公司納克斯卡工廠生產，全部產製過程專業精密，不只涉及材料工程，連工廠的溫濕度都有嚴格要求，才能達成理想良率。

天力的專業技術是師承三菱重工與Vesta的NVOW公司，雖然傳承技術及設備，但是要求嚴格，不論廠房的設計規劃，或設備要求的水準，全部必須比照原廠丹麥的標準，包括師傅的工藝技術，不允許有任何瑕疵，才能避免重大意外災難。

歐美國家嚴格的標準作業程序，恐怕是台灣工廠難以想像的，台灣氣候濕熱，影響葉片樹脂原料的控制，因此溫控又成為影響成敗的關鍵，而且為了防止粉麈或油漆爆炸，連電燈開關品質，都嚴格要求控制，不容許有絲毫誤差，如果不能達到要求標準，絕對被要求退件重做，唯有如此，才能確保安全與品質。

當前台灣產製離岸風電葉片規格，長度是85公尺，下一個世代的葉片可能會達到115.5公尺，困難度大幅拉高，挑戰更加嚴峻，但是也同時成為亞洲國家難以跨越的高門檻，其他國家廠商技術能力要想與天力競爭，困難度更高，天力對於葉片市場技術領先的優勢，可望確保商機無限。

天力現在已有能力一年產製180支葉片，繳出不錯的成績單。而歷經多年的投資虧損，今（2023）年開始收成，上半年天力終於每股盈餘0.76元，預料全年每股獲利可達1元，明（2024）年獲利成績應該更亮眼，天力也是離岸風電另一個十年磨一劍，成功的案例。

天力資本額7億元，資產總額24億1334萬餘元，負債總額7億7916萬餘元，資本公積8億8108萬餘元，保留盈餘5130萬餘元，每股淨值23.35元，財務品質佳。今年9月營收1億3314萬餘元，比去年同期大幅增加188.17%，1至9月累計7億9536萬餘元，比去年同期264.55%，成績不錯，亦值得投資人注意其發展潛力。

★投資一定有風險 • 理財請務必慎思★
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