「賴蕭配」要公布了！蕭美琴20日返國宣布參選、21日登記　首站花蓮造勢

2024選戰登記在即，藍白合仍在爭取共識，民進黨參選人賴清德將依計畫於20日公布副手為駐美代表蕭美琴，21日前往中選會登記後投入立委輔選，「賴蕭配」在前，總統蔡英文在後，鐵三角將力拼民進黨繼續執政，國會過半。

「賴蕭配」傳聞已久，日前賴清德表示公布不分區立委名單後將適時揭曉，一方面打外交太極「不承認也不否認」，另一方面又屢次公開稱讚蕭美琴深入地方、進入國會、赴美擔當大任的種種亮眼表現與貢獻，表示與蕭理念相同、目標一致，媒體也報導蕭美琴的競選辦公室已在裝修，「賴蕭配」實已板上釘釘，僅差捅破最後的窗戶紙。

日前登場的「拜習會」、APEC領袖會議已在舊金山落幕，中央社引述輔選幕僚透露，蕭美琴預計將於20日清晨抵台，正式參選、21日前往中選會登記，隨後展開立委輔選等一系列活動。而蕭美琴的選舉造勢起點，就選在深耕10年的花蓮，26日她將參加賴清德與民進黨立委參選人張美慧的花蓮聯合競選總部開幕。

民進黨內人士表示，競選團隊將以賴清德、蕭美琴為主、總統蔡英文居第二線，形成鐵三角3條戰線，3位高人氣的政治明星分進合擊。

目前本屆選舉是兩強爭霸還是三強鼎立尚未明瞭，但黨內人士表示，蕭美琴擁有選舉、地方民代、涉外工作等經歷，自地方前進中央再闖國際，擔任副手對選戰絕對是加分。

據悉，蕭美琴回國後辦公室設於民進黨中央黨部8樓，並安排辦公室主任等幕僚人員負責規畫輔選行程。