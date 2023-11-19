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OpenAI投資者挺Altman 回歸對董事會開鍘、自立門戶都支持

OpenAI 董事會並未公開透露與 Altman 分道揚鑣的原因。據投資者說法， Altman 希望以更快的速度部署強大的AI工具，「發展太快」引發了董事會的緊張，擔心這些工具的安全性將受影響。

By 張雅鈞, 台灣英文新聞－編輯
2023/11/19 14:30
ChatGPT開發商OpenAI董事會與投資者，對解雇執行長 Sam Altman一事的顯然意見截然不同。（圖／路透社Carlos Bar...

ChatGPT開發商OpenAI董事會與投資者，對解雇執行長 Sam Altman一事的顯然意見截然不同。（圖／路透社Carlos Bar...

ChatGPT開發商OpenAI 日前宣布解雇執行長 Sam Altman、共同創辦人兼總裁 Greg Brockman 也宣布離職，震驚科技業與投資圈。現又傳出OpenAI 投資人意圖罷免 OpenAI 的董事會，讓Altman官復原職，或支持他出去自立門戶。

英國金融時報引述三位知情人士指出，包括微軟、美國科技風投公司興盛資本（Thrive Capital）、老虎全球管理（Tiger Global）、红杉資本（Sequoia Capital）等在內的投資人以及公司員工，正在探討解決危機的方案。方案內容包括撤換負責監督 OpenAI 的非營利董事會，重新起用 Altman 以及 Brockman，兩人最快今日就會回歸。

其中一名 OpenAI 主要投資人表示，相信能在周末結束前解決董事會，並指出投資人希望 Altman 可以回到這家「他畢生心血所在」的公司，也希望原 OpenAI 首席技術官、現臨時執行長Mira Murati 能繼續留在公司效力。

但據兩家風投資金的投資者說法，其他風投資金正將賭注押兩頭，承諾無論 Altman 接下來是回歸 OpenAI 還是另外籌建公司，都將給予支持。

微軟、興盛資本、老虎全球管理、红杉資本拒絕就此此事發表評論，OpenAI亦不予置評。

根據先前OpenAI發布的公開聲明，解雇 Altman 是董事會審慎審查的結果，他在與董事會的溝通中並未做到「始終如一的坦誠」，阻礙了董事會履行其職責。

投資者與員工有可能會與 Altman 同進退來迫使董事會就範。由於董事會與投資者間的分歧，一項即將完成的出售10億美元員工股票的計畫也停擺。興盛資本原定為這項要約收購（tender offer）牽頭，預計 OpenAI 公司的估值將會達到860億美元。

報導指出，除了公開聲明外，董事會並未公開透露與 Altman 分道揚鑣的原因。據投資者說法， Altman 希望以更快的速度部署強大的AI工具，「發展太快」引發了董事會的緊張，擔心這些工具的安全性將受影響。

OpenAI 非營利董事會致力於遵守章程，承諾確保AI發展造福全人類。董事會成員包括 OpenAI 首席科學家 Ilya Sutskever 、獨立董事 Adam D'Angelo 、Quora 執行長 Tasha McCauley 以及喬治敦安全與新興技術中心（GCSET）的Helen Toner。
OpenAI
Sam Altman
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更新時間 : 2023-11-19 16:23 GMT+08:00

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