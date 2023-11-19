【台灣2024大選】國民黨不分區立委名單韓國瑜領軍 18人平均年齡史上最年輕

國民黨中常會今（19）日上午宣布不分區立委名單，前高雄市長韓國瑜列不分區第一名，其餘在安全名單（第十一至第十二名）的安全名單中包括國民黨智庫執行長柯志恩、前台南市議員謝龍介、安泰醫院總院長蘇清泉、台中市副市長王育敏等，另外，人工智慧及區塊鏈專家「寶博士」葛如鈞排名高居第三。

國民黨 19 日中午在臉書粉絲頁上公布名單，指人選涵蓋政治組、艱困選區戰將、外交國防、醫療衞生、原民客家、文化藝術、媒體學界、科技新創、法務肅貪、青年世代、基層組織、海外僑界、農林漁牧、勞工等多元類別。

以下為國民黨 2024 立委不分區名單（依排名順序排列）：

韓國瑜—前高雄市長、2020 年國民黨總統候選人。 柯志恩—教育心理專家。 葛如鈞—人工智慧及區塊鏈專家；台大資工研究所畢，也是台灣首位從 Google 與 NASA 合辦之菁英學校「奇點大學」（Singularity University）畢業的學生。 翁曉玲—ＮＣＣ前委員、專研媒體獨裁的科技法律專家、清華大學副教授。 陳菁徽—北醫婦科主任。 吳宗憲—新北法制局長、20 年檢察官資歷。 林倩綺—北高兩市文化局長。 陳永康—前海軍司令、國防部副部長，也是國艦國造的發起人，過去3年代表國民黨到美國參加美台國防工業會議。 許宇甄—國民黨組發會主委。 謝龍介—前台南市議員。 蘇清泉—屏東安泰醫院總院長。 張嘉郡—前立委，其父為前雲林縣長張榮味。 王育敏—前立委、現任臺中市副市長，曾任兒童福利聯盟文教基金會執行長。 蔡明忠—彰化縣醫師公會前理事長。 吳亮儀—嘉義婦女會理事長。 李玉嬋—台北護理健康大學前院長、台灣諮商心理學會前理事長。 李霞—新住民代表、台灣紫點點多元文化發展協會理事長。 楊應超—台灣著名外資投行分析師。

國民黨主席朱立倫指出，這次不分區名單的政治組代表，除了韓國瑜外，還包括去年九合一選舉在藍營艱困選區落選的四大縣市長參選人戰將，包括參選高雄市長的國民黨智庫執行長柯志恩，參選台南市長的前台南市議員謝龍介，參選屏東縣長的前立委蘇清泉，以及參選嘉義縣長的前立委王育敏。朱立倫也表示，這次國民黨的不分區名單為有史以來最年輕，所有人的平均年齡僅有47歲。