【以巴戰爭更新】美國總統拜登：加薩巴勒斯坦居民最終該回家「土地不應有減損」

上周以色列認定哈瑪斯團體隱身在部份加薩（Gaza）醫療院所中，尤其是當地一間最大的醫院，因此在醫院周邊發動突襲行動，周六有數百名醫療院所人員、病患及其家屬已從該處撤離。

以色列軍方發布影片指，哈瑪斯核心總部就設在西法醫院（Al-Shifa Hospital）地底隧道中，不過哈瑪斯否認。

BBC 引用哈瑪斯官員訊息報導，在加薩北部賈巴利亞（Jabalia）一所聯合國成立的學校臨時搭建的難民營，兩度遭以軍攻擊，已造成逾八十位暫居庇難所的平民死亡，另還有多人身受重傷，死傷多數為婦女及小孩。聯合國駐當地的難民組織官員告訴 BBC，有數千名逃離家園的加薩居民散居在賈巴利亞幾個由學校臨時搭建的收容所，此回攻擊景象實在是恐怖又殘忍。

聯合國難民組織駐當地的官員說：「他們（以軍）必須停止這類的攻擊，這根本不該成為常態」；以色列國防軍回應 BBC 他們正在查證中。

以色列境內現雜音

巴勒斯坦自治政府 (Palestinian Authority) 主席阿巴斯（Mahmoud Abbas）在國營電視台上呼籲拜登，施壓以色列總理納塔雅胡政府，停止對巴勒斯坦人民的殘忍暴行，他也不滿以色列極端民族主義政府在約旦河西岸與耶路撒冷屯墾區的無止盡擴張，種下禍根。

美國總統拜登周六透過華郵表示，在以巴戰爭結束後，加薩走廊與西岸最終應該回歸巴勒斯坦重整後的自治政府統治。他寫道，加薩的巴勒斯坦居民最終應該要能回到他們的家，而不是叫他們走，「他們居住的土地面積也不應有減損，這裏也不該有封鎖和占領」。

以色列總理納塔雅胡回應，不認為當今巴勒斯坦政府，有能力承擔加薩的治理責任。

事實上不久前，納塔雅胡才說以色列必須在可見的未來，在加薩地區保持軍事上的責任。不過，以色列國內民調，以及外媒對民眾的採訪，透露不少以色列人對於以巴戰爭有不同的看法。以國也有聲音不滿極端民族主義政府下的過度擴張行為，種下今日以人十月遭突襲死傷及戰爭的苦果。

《經濟學人》專訪到以色列一提倡以巴邊境貿易與交流、提供巴勒斯坦人工作機會的民間團體 Creating Peace，團體創辦人在 10 月中的攻擊中不幸喪命，其子 Yonatan 表示，這個事件讓他們組織感到沮喪，他認為是大家在和平工作上的努力做的不夠，才發生這樣的憾事。他也說，以色列政府不該繼續這樣透過以牙還牙的手段回應，就算換得了幾十年的休戰，但最後還是又會重演歷史再度交戰，永無和平。

高齡88歲的阿巴斯領導巴勒斯坦自治政府已18年，其領導的自治政府對以色列佔領的約旦河西岸只有有限的統治權力，巴勒斯坦自治政府 2007 年在與哈瑪斯內戰失利後即失去對西岸與加薩的控制。這次以巴戰爭中，巴勒斯坦社群內對他保護巴人不力的質疑聲不斷。