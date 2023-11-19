【藍白合民調爭議】民調專家「突破盲腸」 游盈隆：只是無謂的爭執

新生的民眾黨與有百年歷史國民黨，遲因民調認定問題，未能就參選總統組合達成決議，眼見大選登記日期期限（11月24日）將屆，民調專家 19 日直接突破盲點，直言兩黨在誤差範圍上的糾結，是「纍贅的、多餘的」。

台灣民意基金會董事長游盈隆 19 日貼文指出，究竟是侯柯配或柯侯配出線，雙方目前僵持不下，但爭執焦點卻是擺在統計學上誤差範圍的認定。他綜合雙方提供的六份相關民調數據，綜合得出五點結論。

第一，根據 15 日國民黨與民眾黨協商共識的第三點「雙方同意，若超過統計誤差，由勝者得一點；若在誤差範圍內，由侯柯配得一點」，因此，判定誰勝出的標準很明確，就是誤差範圍。在一般情況下，民意調查為求精確與成本合理性，通常會完成1068份有效樣本，在百分之九十五信心水準下，誤差在正負3個百分點。這就是一般講讓三個百分點的緣由。

游盈隆說，值得注意的是，誤差範圍會隨樣本增大而變小，或隨樣本減少而變大。接著他指出，關於讓三個百分點或六個百分點的爭執，其實是無謂的爭執，或說是烏龍爭執，若一切回歸每一份被雙方接受民調的誤差範圍，就可以立刻解決，完全沒有爭議空間。

國民黨如果堅持或曾堅持柯要讓6%，或民眾黨曾堅持誤差範圍是正負1.5%，都是不恰當的或纍贅的、多餘的。

游說，第三，關於對比式民調，這次雙方同意以配對方式分別和「賴蕭配」支持度做比較，進一步得出雙方和「賴蕭配」的差距後相減。差距若超出誤差範圍，柯文哲贏；反之，侯友宜贏。但實際上雙方對此並無共識。

第四，一一檢視六份被雙方肯認的民調，結果是3:3，而不是5:1。雙方平手，沒有輸贏，根本不該有爭議。

第五，要如何解決目前這個僵局？如果雙方還願意繼續走下去，最直截了當的作法是，趕在登記截止前，至少再加做一次民調。如果雙方想就此分道揚鑣，也不是不可以。

游盈隆總結，柯文哲和民眾黨逃過一劫，2024台灣總統與立委選舉結果的不確定性正急劇升高中。

資深媒體人矢板明夫 18 日深夜貼文，指與日本政界友人談到台灣選舉，該位日本政治人物表達不解為何擁有上百年的歷史、38名立委、15名縣市長的國民黨，對剛剛成立四年，只有5名立委、1名市長的民眾黨說：「總統候選人的民調，你們讓我們3%太少了。按照我們當時說好的，至少要讓兩倍」，疑問「國民黨的候選人是來自弱勢團體、有什麼保障條款嗎？」，大呼看不懂台灣政治。