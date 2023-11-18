「台灣壓克力之父」許文龍去世　提琴收藏量傲視全球•奇美博物館曾登CNN版面

奇美集團創辦人許文龍今天(18日)上午11時17分去世，享耆壽95歲。他創辦奇美博物館，尤以提琴收藏聞名，除展示外，還讓音樂家能申請借用，連國際著名大提琴家馬友友也曾在1999年受其幫助。

許文龍創立奇美至今超過63年，是全球最大的ABS樹脂供應商，集團版圖擴及家電和食品，為回饋社會還成立奇美醫院照護台南居民，並透過奇美博物館讓文化寶藏得以流傳。

許文龍白手起家創辦奇美集團，被譽為「台灣壓克力之父」。但比起工作，他更熱愛藝術、釣魚，「將來如果我走了，不要為我造墓。辦一場音樂會就夠了」，浪漫風格成為他人生的最佳註腳。

1928年出生在日治時代的許文龍，家境貧寒，全家12口擠在台南貧民區神農街內8坪大的空間，困苦環境激發他奮鬥意志。學歷僅有高工畢業的他從小半工半讀，31歲創辦奇美實業，成為台灣壓克力之父，63歲把ABS做到世界第一，在石化界和台塑分庭抗禮，素有「北台塑、南奇美」之喻，70歲成立奇美電子，成為全球面板第四大廠。

浪漫是許文龍的性格，他鮮少參加公開活動，每週僅有2天固定上班，其他時間多是出海釣魚，堪稱企業界傳奇。但也因為想說就說、想做就做的個性，讓他踩到了幾次地雷。

在商業界開疆闢土的許文龍，並非一帆風順，奇美跨足電子業，但遭逢2008年金融海嘯，面臨生死存亡關頭，不得不大幅精簡人事，當時身為集團大家長的許文龍反省檢討，向員工們說「對不起」。

他曾在2000年時，力挺民進黨籍的總統參選人陳水扁，還擔任國政顧問團成員，得罪中共當局，影響奇美在中國布局。中國2005年通過「反分裂國家法」後，長期挺綠的許文龍隨即發表退休聲明，表態不搞台獨，以及支持反分裂法。

中央社報導，許文龍發聲明後，媒體披露這份聲明全由中國方面主導，並非許文龍在自由意志下寫出來的，甚至披露他曾在熟識友人問及此事後落淚，可見此事對他的衝擊。

許文龍熱愛藝術，收藏豐富的他也樂於分享，將自己的藏品整合後，於1992年開設了奇美博物館，館藏共分為藝術、樂器、兵器與自然史等4大領域，緊扣許文龍個人的藝術品味。

當中尤其以小提琴收藏最為人稱道，奇美博物館號稱擁有全球數量最多小提琴收藏，許文龍除了會欣賞、會拉琴，更把收藏的名琴出借給小提琴家，最讓人津津樂道的就是曾在2015年獲柴可夫斯基國際音樂大賽銀牌的台灣小提琴家曾宇謙(下圖左) ，從11歲起就向奇美借琴。

借用奇美博物館名琴參加柴可夫斯基國際音樂大賽，獲銀牌獎的小提琴家曾宇謙（左），2015年前往奇美博物館續借。奇美集團創辦人許文龍（右）稱讚他是台灣驕傲，兩人現場合奏。（中央社檔案照片）

奇美實業被譽為幸福企業，是第一家最早實施週休二日的公司，包括設置托兒所等，出發點都是充分照顧員工，因此幾乎沒有鬧過勞資糾紛。

營收上千億元的奇美實業，一直沒有上市。因為許文龍認為，「經營企業不是以賺錢為目的，而是讓所有人獲得幸福」，由於和資本市場的邏輯背道而馳，因此寧可穩穩賺也不上市。

「不要期待我留什麼給你；第三代更不能花我一分錢。」許文龍不留財產給子女，2005年卸下奇美集團董事長職務，交棒給小舅子廖錦祥，沒有讓兒子許家彰接班，但卻很提拔兄姊們的第二代，分別擔任集團要職。

奇美博物館典藏品涵蓋西洋藝術、樂器、兵器及自然史，因許文龍從小著迷於提琴樂音，也理解提琴購買負擔，因此才開始蒐集提琴，想出借給台灣音樂家或學子，2000年後更深度發展，逐漸確立以世界各國的著名製琴家、製弓家的作品為收藏目標，只要具有製琴系統或歷史代表性意義，即便是不能演奏也會收藏。

例如，奇美博物館擁有著名的「希望之琴」小提琴收藏，有一把是第一次大戰期間在義大利尋到的，另有一把是猶太人製作的「大衛之星」，還有一把是白色恐怖家屬捐贈，並由受難者在綠島製作的，3把琴盡皆彰顯普世價值。

中央社引述大提琴家張正傑表示，許文龍的想法偉大，願意出借名琴更了不起，「樂器出借不可否認有其危險性，在移動過程中的保護方式、天氣因素等，都是種壓力，他願意承擔這些危險，讓樂器能交到音樂家手中，透過演奏發揮樂器最重要的價值，由衷佩服與感謝。」

張正傑30多年前曾受許文龍邀請去試琴，當時他試的是製琴師安東尼奧．史特拉底瓦里（Antonio Stradivari）的作品，而這把大提琴後來還曾在1999年一解大提琴家馬友友的燃眉之急，當時馬友友來台演出，然而他的大提琴琴頸在美國機場通關時不慎被弄斷，抵達台灣後，便緊急向奇美基金會借這把提琴要在台北國家音樂廳演出。

張正傑說，當年受邀試琴後，也曾與其他音樂家造訪許文龍家中談論音樂與演奏，

「當時我們知道他要蒐集提琴，但沒想到他願意這麼大手筆地付出。」

張正傑自己也是受許文龍影響，才咬牙買下屬於自己的第一把大提琴，如今很難再有人以同樣規模去蒐集典藏這些名琴，「回過頭來看，才了解他的遠見如此寬廣。」