JR東日本大飯店台北 鉑麗安全日餐廳推出「壯世代優惠」用餐六折

JR東日本大飯店台北B1的Brilliant鉑麗安全日餐廳以 多國美食料理聞名，半開放式廚房多款現做料理的特色吸引食客。 即日起至12月29日推出平日午餐享六折的「壯世代優惠」活動， 及加JR東日本大飯店台北LINE好友週一至週四可享「 晚晚餐買一送一」。

活動優惠期間，逢週一至週五午餐時段，60歲(含) 以上的壯世代顧客可在Brilliant鉑麗安全日餐廳享有六折 優待，相邀街坊鄰居一起品嘗Buffet美食。 為了進一步提供驚喜，週一至週四晚餐時段， 只要成為JR東日本大飯店台北LINE好友，並在20: 00過後進場的晚晚餐時段，即享有買一送一的特別優待。 不僅為饕客們提供了美味的用餐選擇， 同時也增加了用餐優惠的小確幸。

11月份鉑麗安全日餐廳自助餐檯菜色特別呈獻「秋蟹海鮮季主題」 ，包含多款新鮮海港美食，如現流煎魚、白蘭地烤生蠔、三點蟹、 紅蟳、白蝦、活大蛤蠣等。 主廚團隊也推出備受好評的鹽烤菲力佐焦糖紅酒醬汁、 普羅旺斯香草烤羊肋排、法式燉牛舌等美食料理， 滿足饕客挑剔的味蕾。同時，本月份還有來自日本秋田美食，如「 日式燻蘿蔔普切塔」、「秋田油漬叉牙魚」、「米棒鍋」及「 橫手炒麵」等日本東北美食料理，為用餐體驗增添多樣性。

12月份主廚團隊推出「聖誕節主題自助餐」， 提供豐盛的節慶菜單，包括爐烤美國牛肉、法式燉牛舌、 普羅旺斯香草烤羊肋排、烤生蠔、三點蟹、麵包蟹、旭蟹、白蝦、 現流清蒸鮮魚等。同時還有聖誕節的傳統美食如栗子濃湯、 暖冬鍋物和韓式泡菜豬肉鍋應有盡有。 12月24日和25日聖誕節平安夜，主廚團隊將精心準備「 香烤火雞佐蔓越莓醬汁」， 讓賓客在歡樂的節慶氛圍中與親朋好友共度美好時光。

踏入Brilliant鉑麗安自助餐廳， 食客將享受多國美食的盛宴，並感受到節慶的歡樂氛圍。 特別的年末優惠活動「壯世代優惠」及「 LINE好友晚晚餐優惠專案」， 為顧客提供更多用餐選擇和驚喜千萬不要錯過。立即訂位