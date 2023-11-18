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JR東日本大飯店台北 鉑麗安全日餐廳推出「壯世代優惠」用餐六折

By 台灣英文新聞
2023/11/18 17:26
鉑麗安全日餐廳「壯世代優惠」用餐六折（圖／JR東日本大飯店台北）
鉑麗安全日餐廳「壯世代優惠」用餐六折（圖／JR東日本大飯店台北）

鉑麗安全日餐廳「壯世代優惠」用餐六折（圖／JR東日本大飯店台北）

鉑麗安全日餐廳「壯世代優惠」用餐六折（圖／JR東日本大飯店台北）

JR東日本大飯店台北B1的Brilliant鉑麗安全日餐廳以多國美食料理聞名，半開放式廚房多款現做料理的特色吸引食客。即日起至12月29日推出平日午餐享六折的「壯世代優惠」活動，及加JR東日本大飯店台北LINE好友週一至週四可享「晚晚餐買一送一」。

活動優惠期間，逢週一至週五午餐時段，60歲(含)以上的壯世代顧客可在Brilliant鉑麗安全日餐廳享有六折優待，相邀街坊鄰居一起品嘗Buffet美食。為了進一步提供驚喜，週一至週四晚餐時段，只要成為JR東日本大飯店台北LINE好友，並在20:00過後進場的晚晚餐時段，即享有買一送一的特別優待。不僅為饕客們提供了美味的用餐選擇，同時也增加了用餐優惠的小確幸。

11月份鉑麗安全日餐廳自助餐檯菜色特別呈獻「秋蟹海鮮季主題」，包含多款新鮮海港美食，如現流煎魚、白蘭地烤生蠔、三點蟹、紅蟳、白蝦、活大蛤蠣等。主廚團隊也推出備受好評的鹽烤菲力佐焦糖紅酒醬汁、普羅旺斯香草烤羊肋排、法式燉牛舌等美食料理，滿足饕客挑剔的味蕾。同時，本月份還有來自日本秋田美食，如「日式燻蘿蔔普切塔」、「秋田油漬叉牙魚」、「米棒鍋」及「橫手炒麵」等日本東北美食料理，為用餐體驗增添多樣性。

12月份主廚團隊推出「聖誕節主題自助餐」，提供豐盛的節慶菜單，包括爐烤美國牛肉、法式燉牛舌、普羅旺斯香草烤羊肋排、烤生蠔、三點蟹、麵包蟹、旭蟹、白蝦、現流清蒸鮮魚等。同時還有聖誕節的傳統美食如栗子濃湯、暖冬鍋物和韓式泡菜豬肉鍋應有盡有。12月24日和25日聖誕節平安夜，主廚團隊將精心準備「香烤火雞佐蔓越莓醬汁」，讓賓客在歡樂的節慶氛圍中與親朋好友共度美好時光。

踏入Brilliant鉑麗安自助餐廳，食客將享受多國美食的盛宴，並感受到節慶的歡樂氛圍。特別的年末優惠活動「壯世代優惠」及「LINE好友晚晚餐優惠專案」，為顧客提供更多用餐選擇和驚喜千萬不要錯過。立即訂位

更新時間 : 2023-11-18 19:28 GMT+08:00

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