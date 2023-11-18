【藍白合命懸一線】民眾黨19日誓師大會照辦　但「不公布」副手與不分區名單

藍白合因民調認定出現爭議而卡關，外界關注民眾黨明天(19日) 誓師大會是否照常舉行並公布副手、不分區名單。柯辦發言人吳怡萱今天(18日) 受訪表示，誓師大會照常舉行，但不會公布副手與不分區立委名單。

藍白合以民調決定總統大選組合，三方推薦的民調專家昨晚到馬英九基金會開會檢視民調，但民眾黨代表主張其中3份民調有問題，以及誤差範圍界定爭議，建議延長討論，擇期再議。

民眾黨總統參選人柯文哲今上午在記者會中被問及19日是否公布不分區名單。他表示，繼續拖，保留雙方政黨協商的空間。

柯文哲也說，總統參選登記最後一天是24日，今年的選舉實在充滿驚喜，他認為，到登記截止的24日下午5時以前，「什麼都有可能」。

民眾黨預計19日下午於板橋體育館舉行誓師大會，主題為「Team KP」，日前曾傳出當天將公布柯文哲的副總統人選與不分區立委名單。由於目前藍白整合民調卡關，外界關注是否影響明天誓師大會舉行。

吳怡萱受訪表示，明天誓師大會照常舉行，不會公布副手與不分區，但會積極輔選民眾黨區域立委參選人、凝聚支持者。

此外針對藍白合民調卡關，柯文哲今天也強調，仍希望在野能整合，但下一次談一定是黨對黨一組人談，不要一個人去談，「因為我實在太容易說好啦、好啦、好啦」，這是他的口頭禪，「結果被人家誆了」。

至於外界關注民眾黨總統參選人柯文哲是否會與鴻海創辦人郭台銘合作。中央社引述柯文哲表示，在野整合要全部的人都整合，不要把誰排除，他與國民黨談的過程中，國民黨一開始就要把郭台銘排除在外；郭台銘有7％到10％支持，若硬選到底，在野不容易贏，但過程要符合公平和程序正義。

柯文哲上午偕競選總幹事黃珊珊、求真民調總經理關智宇等人舉行記者會，媒體詢問，若藍白合破局是否還會合作立委選舉，甚至影響政治誠信。柯文哲表示，政黨合作從政策綱領到立委選舉、組閣有不同面向，目前唯一爭議是總統組合。

他說，除了藍白合，也有「藍白和」，民眾黨會爭取最大合作範圍，他願意繼續協商總統人選，「不到最後關頭，不輕言放棄」。到11月24日下午5時之前（中選會登記截止時間），什麼都有可能。

至於民眾黨明天是否公布不分區名單，柯文哲說，繼續拖，保留雙方政黨協商的空間。

柯文哲說，大家都秉持公平和程序正義原則就能合作，如果一開始要他讓6％，乾脆一開始就說「直接來當副手就好了」。

柯文哲表示，下一次談一定是黨對黨一組人談，不要一個人去談，「因為我實在太容易說好啦、好啦、好啦」，這是他的口頭禪，「結果被人家誆了」。

柯文哲也提到，這幾天的政論節目都在討論有人在15日協商時拿一張紙給他看，看後臉色大變，因為紙上有他在中國幹了一些事情被存證。

柯文哲表示，協商只有4人，加上蕭旭岑是5人，但過程中蕭旭岑沒有給他看什麼紙張；他已下令秘書處去查看這幾天電視節目，哪一個亂講就告誰。他說，從現在開始，還有誰亂講就告加重誹謗告到死。