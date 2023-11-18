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高雄萬豪酒店豪奢帝王饗宴 京樂日本料理餐廳 期間限定活體帝王蟹

By 台灣英文新聞
2023/11/18 17:23
高雄萬豪酒店帝王蟹饗宴（圖／高雄萬豪酒店）
高雄萬豪酒店帝王蟹饗宴（圖／高雄萬豪酒店）

高雄萬豪酒店帝王蟹饗宴（圖／高雄萬豪酒店）

高雄萬豪酒店帝王蟹饗宴（圖／高雄萬豪酒店）

最頂級、最豪華的秋冬海鮮饗宴，就在高雄萬豪酒店的京樂日本料理餐廳! 每年此時是蟹肉最肥美的季節，餐廳特別嚴選活體帝王蟹，以「一蟹四吃」設計「帝王饗宴」四人套餐，展現帝王蟹的多重鮮美口感，搭配頂級和牛、干貝、海膽等豪華食材打造更精緻的宴席料理。「帝王饗宴」四人套餐即日起至2024年1月14日每日限量供應，須提前3日來電預訂。

擁有「日本產食材認證」的京樂日本料理餐廳，百分之五十以上的食材皆來自日本，展現正統道地的和風美饌。在最適合吃海鮮的秋冬季節，餐廳特選體型碩大、重達3公斤的活體帝王蟹，蟹肉肥美飽滿並富有彈性，堪稱蟹中之王，更是海鮮中的極品尤物。套餐綜合前菜、壽司、生魚片、烤物、炸物、火鍋、水果及甜點拼盤，組合成八道豐盛的時令饗宴，令味蕾驚艷。

「帝王饗宴」四人套餐主打一蟹四吃的超值享受，前菜「魚子醬胭脂蝦」選用素有「西方三大珍饈」美譽的頂級魚子醬佐細嫩香甜深海胭脂蝦，包覆著清脆蘆筍，豐盈口感超級滿足。第二道「和牛干貝海膽壽司」，囊括海陸最豐饒的三項食材：肥美A5和牛、Q嫩干貝及鮮美海膽，在味蕾中堆疊出無與倫比的豐潤鮮美。板前師傅以蟹螯切片，搭配每日現切季節漁獲的「帝王蟹綜合生魚片」，在齒頰間迸發極致鮮甜。「炭烤帝王蟹腳」將彈性最佳的蟹腳肉烤至金黃焦香，肉質綿密、香氣十足。裹上麵衣的「帝王蟹天婦羅」，放入油鍋炸出金黃油亮，佐以金針菇等時蔬炸物，展現酥脆油潤的香甜口感。備受矚目的「帝王蟹火鍋」，將鹹香豐腴的蟹膏與蟹肉放入鍋物中涮煮，搭配綜合野菜拼盤及烏龍麵，涮出清甜的澎湃海味。

京樂日本料理餐廳「帝王饗宴」四人套餐即日起至2024年1月14日限量供應，因食材皆新鮮進口自日本，須提前3日預訂，每套29,888元另加10%服務費，訂位專線：(07) 559-6918

更新時間 : 2023-11-18 19:28 GMT+08:00

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