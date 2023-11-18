台北遠東香格里拉 五星美味迎聖誕 節慶獻禮賀新年

歡慶聖誕新年，台北遠東香格里拉推出各式聖誕佳餚、甜點禮籃、外帶火雞等節慶限定美食，不管計畫用什麼方式過節，都能感受到濃濃佳節氣氛。The Cake Room (1F)琳瑯滿目的聖誕精選甜點和七款禮籃，是節慶送禮、交換禮物首選，還有聖誕烤火雞、爐烤美國肋眼牛排等外帶美食，讓消費者輕鬆在公司或居家舉辦聚會派對。各餐廳與酒廊亦準備各具特色的節慶餐點與特調，從聖誕主題下午茶、節慶晚宴到跨年煙火派對，用美食美酒迎接嶄新的一年。飯店也將安排美聲合唱團於12月16、17以及23至25日，每天晚上6時起從大廳行至各餐廳演出聖誕組曲，增添節慶歡樂氛圍。訂位專線 (02) 7711-2080，節慶禮品與外帶訂購請洽(02) 7700-3155。

The Cake Room (1F) 聖誕限定甜點禮籃 外帶美食

由德籍行政甜點主廚法蘭克(Frank Braun)精心準備數十款節慶風味繽紛甜點，包含聖誕必備的傳統德式聖誕史多倫麵包(630元)、義式水果麵包 (Panettone 100克250元/500克630元)、法式國王派 (7吋1,200元)、栗子白蘭地櫻桃蛋糕 (1,680元)，還有可愛童趣的企鵝寶寶、聖誕貓頭鷹、摩登雪人等造型巧克力，以及充滿聖誕魔力的各式薑餅屋，歲末佳節送禮自用皆宜。另有7款聖誕限定禮籃，用滿載節慶美味的品味禮籃傳遞年節祝福，價格自2,300至5,500元不等，可享買十送一優惠，須提前三天預訂。

針對公司年終聚會或居家舉辦聖誕派對的餐飲需求，台北遠東香格里拉亦提供節慶美食外帶，如傳統聖誕烤火雞 (3,980元)、外酥內嫩的爐烤義式豬肉捲 (3,280元)、濃郁鹹香的黑熊蜂蜜烤火腿 (3,280元)、以及口感絕佳的爐烤美國肋眼牛排 (5,980元)等，搭配豐富多樣的精緻配菜，每款皆可供6-8人享用，無論是辦公室派對或是家庭聚會，五星美味輕鬆上桌。

馬可波羅義大利餐廳 (38F) 義式節慶套餐

主廚徐維志用義式手法展現食材特色設計五道式聖誕套餐，包含風味獨特的章魚豬肉凍派開胃前菜、加入北海道干貝的波斯卡漁村海鮮湯、手工製作的義大利黑松露南瓜麵疙瘩，主菜可選擇經典爐烤美國菲力牛排配上醇厚的巴羅洛紅酒醬，或是外皮酥脆、肉質滑嫩的紅石斑魚，搭配香燉馬鈴薯和番茄莎莎醬，甜點則是充滿節慶風味的栗子蒙布朗與蜂蜜蛋糕，馬可波羅浪漫的高樓景觀與年節氛圍，最適合與情人歡度佳節。聖誕套餐於12月23日至12月25日晚間供應，每位3,680+10%元。

新年套餐包含鮮甜的阿拉斯加螃蟹與西西里紅蝦，搭配酪梨慕斯、茴香籽與魚子醬，暖心湯品是花椰菜濃湯搭配北海道干貝，接著細細品嘗慢燉台灣豬頰肉與南瓜的黑松露燉飯，主菜可選擇口感鮮嫩、帶著炭烤香的美國菲力牛排，或是細緻鮮美的香煎比目魚。餐後以蜂蜜燉櫻桃堅果雪糕畫下甜美的句點。新年套餐於12月31日至1月1日晚間供應，每位3,800+10%元。

馬可波羅酒廊(38F) 週末聖誕下午茶與跨年煙火派對

歲末是與三五好友相約午茶的歡聚時刻，即日起至12月30日每週六日下午2點至5點，馬可波羅酒廊特別推出聖誕限定下午茶，在台北101高樓與城市無敵美景前，享受德籍行政甜點主廚法蘭克(Frank Braun)設計的經典德式聖誕蛋糕、香甜柑橘巧克力鈴鐺、迷你栗樹幹糕點、巧克力岩漿蛋糕等聖誕風味甜點，鹹食則有經典貝果與煙燻鮭魚片、新鮮有機番茄與馬自瑞拉起司捲、瑞士起司櫻桃酒沾醬搭配麵包等精緻點心，每位1,580+10%元含一杯氣泡酒。

而在跨年夜12月31日晚間9時起，馬可波羅酒廊將舉辦《教父》主題跨年煙火派對。享受豐富精緻的義式美食搭配精選美酒，佐迷人高樓夜景與熱鬧動感的現場音樂，在台北101絢爛煙火前，舉杯祝福彼此迎接美好的新年！第一排座位區每桌30,000+10%元起，第二排座位區每桌9,888+10%元起。

ibuki日本料理餐廳 (7F) 精緻8道式節慶懷石套餐及鐵板套餐

主廚李淼文以當季優質食材打造節慶懷石料理，從滑潤的山藥豆腐配上彈牙鮮蝦和馥郁黑松露與展現絕妙刀工的三拼生魚片清爽開啟味蕾、接著用鮮美松葉蟹鉗肉增添奢華風味的茶碗蒸暖胃，還有彈牙豐美的波士頓活龍蝦搭配蛋白雪花，到炭烤美國菲力牛排佐柚子黑胡椒醬，另有蕎麥冷麵、季節水果盤與天婦羅香草冰淇淋佐草莓醬，用擺盤如畫的懷石盛宴歡慶歲末好食光。節慶套餐於12月23日至1月1日晚間供應，每位2,980+10%元起。

節慶期間另有8道式鐵板燒套餐可供饕客選擇，主廚推薦海鮮佳餚是以台灣雲林烤鰻魚搭配圓茄佐照燒醬，還有豐盛海陸主菜，包含肉質鮮嫩的美國菲力牛排與新鮮味美的波士頓活龍蝦，道道精采的鐵板燒套餐於12月23日至1月1日供應，每位2,980+10%元起。

香宮 (6F) 品味經典 粵式風味節慶套餐

主廚廖晉輝以經典粵菜呈獻9道式節慶套餐，包含香宮招牌脆皮烤鴨三吃，鴨胸與腿肉包荷葉餅、其他鴨肉製成琥珀蹄香生菜鴨鬆、另烹濃郁豐美的日本瑤柱番茄豆腐鴨架湯，還有杏香脆米澳洲海虎蝦、X.O.醬松葉蟹燜伊麵等精緻粵菜。節慶套餐於12月23日至1月1日供應，每桌十位22,888+10%元。

上海醉月樓 (39F) 滬味節慶套餐風華再現

主廚賴忠舜以精美的9道功夫菜歡慶佳節，包含滋補鮮美的翡翠蟹肉燴燕窩、焗烤至肉質彈牙、吸飽濃郁上湯的奶油焗波士頓龍蝦，還有粒粒分明噴香的黑蒜杏菇和牛粒佐菜飯、酥香甘美的桔汁鮮魚捲、以及在溫火中慢煨的金湯蟲草燴津白佐瑤柱等滬式料理。節慶套餐於12月23日至1月1日供應，每位3,580+10%元含無限暢飲新鮮柳橙果汁及軟性飲料。

遠東Café 自助餐廳 (6F) 極炙和牛賞

深受大小朋友喜愛的人氣自助餐廳遠東Café自即日起至2024年1月4日歲末新年期間，端出令人食指大動的和牛吃到飽，選用來自澳洲傑奎爾 (Jack’s Creek) F1-F3和牛推出「極炙和牛賞」，此品種是以和牛與黑安格斯這兩種大理石紋理最優的品種培育，主廚團隊嚴選等級M7-M8的和牛，依各部位肉質口感，變化出十多道包含爐烤澳洲和牛佐松露醬汁、沙嗲和牛牛肉串、川味水煮和牛、迷你墨西哥風味和牛漢堡、澳洲和牛壽喜燒等美味佳餚，精采升級菜色，另有十二大美食主題區，開放式廚房現點現做，是闔家歲末歡聚、公司尾牙慶祝的絕佳之選。平日自助午晚餐每位1,580+10%元起、週末假日每位1,780+10%元起。

大廳茶軒 (1F) 聖誕歲末午茶時光

另一個感受滿滿節慶氛圍的午茶去處，是位於挑高大廳的優雅茶軒，每日下午限量推出經典聖誕下午茶，多樣精緻甜點與鹹食，誘人的瑞士起司與巧克力岩漿蛋糕等節慶美點，還有英式午茶必備的司康搭配柳橙醬、巧克力醬及鮮奶油，與三五好友在午後悠揚的現場琴音陪伴中，歡度幸福滿溢的午後。每位1,580+10%元起，須提前三天預訂。

**飲酒過量，有礙健康。