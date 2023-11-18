【台灣2024大選】國民黨中常會19日將公布名單　韓國瑜點頭接不分區第1名

更新時間: 2023-11-18 17:17

首次發稿: 2023-11-18 16:50

國民黨明天（19日) 將公布不分區立委名單，黨主席朱立倫今天(18日) 上午說，他與國民黨總統參選人侯友宜有共識，拜託前高雄市長韓國瑜擔任不分區第一名(21:08) ，相信韓國瑜一定能夠領導整個不分區團隊，發揮最強戰力。

據悉韓國瑜辦公室一直到今天下午近4點鐘才對外回應，

韓辦並表示，「藍白合作、在野團結、政黨輪替，是台灣未來和平繁榮的前提，也是韓市長的唯一目標。」

為配合2024大選藍白合協商作業，國民黨將原定15日召開的中常會延後至19日，預計將提報不分區立委名單，並於當天下午，由中央委員對不分區立委被提名人個別行使同意權。

朱立倫今天受訪時表示，在區域立委方面，希望能席次極大化，讓未來組成聯合政府時，國會不但過半，還能穩定過半，這是大家努力的目標。在不分區立委上，一定提出最強、最有代表性且最多亮點的名單。過程中絕對沒有任何利益或政治壓力，秉持的都是如何發揮最強戰力。

根據中央社，由於韓國瑜名列國民黨不分區第1名，未來國民黨若在立法院席次過半，抑或藍白成功合作並在立院囊括過半席次，韓國瑜可能是角逐明年立法院長的主要人選。

國民黨不分區立委名單除韓國瑜確認入列，據了解，政治組名單還包括國民黨智庫執行長柯志恩、前台南市議員謝龍介、前立委張嘉郡等人。此外，國民黨第10屆不分區立委共13席，預計多數不會連任。

這次國民黨不分區立委名單，黨內判斷安全名單約為12席，至於專業組部分，黨內人士透露，名單有來自醫界、科技界、文化界、學界等人士，朱立倫此次將依照2016年擔任黨主席時的不分區提名做法，在專業組提出吸睛、亮眼的人選，爭取中間選民支持。

國民黨這次不分區立委名單的提名辦法，已從過去的「不同意制」，改成「同意制」，因此19日須經中央委員會全體出席委員1/2以上同意，才能確認人選名單與順序。