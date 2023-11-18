ChatGPT之父被炒魷魚超錯愕　共同創辦人也離職震驚科技圈

聊天機器人ChatGPT開發商OpenAI宣布執行長Sam Altman被炒魷魚，消息一出震驚科技圈。

《富比世》報導，3位知情人士透露，OpenAI的主要投資人，像是知名印度裔美籍企業家Vinod Khosla、LinkedIn聯合創始人Reid Hoffman等事先都未收到預告。

路透社報導，OpenAI的首席技術官Mira Murati 將擔任臨時執行長，公司將進行正式尋找永久人選出任執行長。

OpenAI發布聲明指出，Altman 的離開是董事會審慎審查的結果，他在與董事會的溝通中並不一致坦誠，阻礙了董事會履行其職責。

此次離開的還有OpenAI 共同創辦人兼總裁Greg Brockman，他在社群媒體表示自己辭職！

許多投資客及Altman及Brockman都是到OpenAI公開相關聲明稿前一刻才知曉人事異動，Brockman表示到現在都還在試圖釐清到底發生什麼事。

Altman於X上表示，他喜歡在OpenAI的時光，這段經歷對他個人而言是據轉變性的，他希望對全世界也是，他最享受的是與如此多才多藝的人一起工作，對於未來計畫接下來會透露更多。



Sam Altman貼文。（圖擷取自Sam Altman X）