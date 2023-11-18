【等了30年】台北大巨蛋測試賽今登場　進場人潮順暢

台北大巨蛋測試賽今天(18日)下午1時開打，上午11時開始入場；多數民眾搭乘大眾運輸前來，並由捷運國父紀念館5號出口進場；整體車流與人流皆順暢。

又稱台北文化體育園區的大巨蛋，測試賽今天(18日) 登場，下午1時開打，上午11時開放入場，各出入口、捷運國父紀念館站4號、5號出口及忠孝東路地下通廊，皆可見身著工作背心的服務人員嚴陣以待，不過人潮順暢，沒有擁擠或大排長龍情形。

台北大巨蛋18日迎來首場萬人觀戰棒球賽，民眾從國父紀念館的連通道前往大巨蛋(上圖與下圖) 。中央社

台灣棒球迷等了超過30年的台北大巨蛋18日舉行首場公開測試賽，民眾從大巨蛋入口前的下沉式廣場進入球場，經入口處人員驗票進場。中央社

根據中央社，大巨蛋開放汽機車地下停車場，到中午12時止，仍未停滿，其中機車停車格達近7成空格。

至於觀賽民眾在中午12時許陸續從捷運國父紀念館5號出口抵達。

陳姓大學生說，因擔心附近不好停機車，所以跟朋友相約搭捷運到大巨蛋，且不知道持票根可免費停車的優惠；帶著家人的吳先生表示，選擇搭捷運是擔心附近不好停車，且相關指示號誌及人員多，很快就找到進場方向；也有騎機車觀賽民眾選擇把車停放在逸仙路，是考量散場人車潮可能較多，不方便進出。

選擇開車的張先生表示，進場後持票根讓檢驗人員檢查後，很快就進場，停車場也有指揮人員，很快就知道進場方向，整體而言算不錯。騎機車的江姓學生表示，驗票快且機車空位多，要到平面層也有人員指揮，還算可以，但抵達後發現有多處施工，行走時需多注意。

報導稱，大巨蛋從上午11時許開始，鄰近忠孝東路4段側附近就聚集人潮，到中午12時許，人潮逐漸聚集，許多觀賽民眾幾乎都是選擇搭捷運到場，大部分都從捷運國父紀念館5號出口進出，也有部分民眾搭到捷運市府站後，步行到大巨蛋。

至於交通狀況，因警方等管制人員眾多，且規劃取締忠孝東路4段臨時停車，加上多數觀賽民眾選擇搭捷運，至中午12時許，大巨蛋靠近忠孝東路4段側，未造成交通擁塞。北市府評估可能在散場時會有人潮，屆時會注意相關交通狀況。

台北捷運表示，在距離最近的國父紀念館5號出口設置320吋資訊顯示螢幕，讓民眾更清楚了解路線、進站列車、車廂內人潮狀況等。

北捷站務處處長胡正倫指出，賽事約3小時結束，若民眾不逗留，30分鐘內能有效疏導；平常國父紀念館站平常運量約2萬人次，這次開放1.3萬人觀賽，北捷比照跨年及燈會開設指揮中心，採取「人潮疏導管制」「加密列車班距」「視人潮狀況啟動過站不停」3大措施。

而列車配合進場時間，往南港展覽館方向的列車，最密班距約3至3.5分鐘，散場後，往頂埔或台北車站方向的列車，最密班距約2.5至3分鐘，至人潮疏解為止。

台北市長蔣萬安視察周邊人流車流後，在5號出口接受媒體聯訪時表示，整體都順暢，沿路遇到大部分民眾都說是搭捷運或公車來，顯示宣導大家有聽見；希望散場時民眾也依照導引離開。

蔣萬安說，人流動線、指標、座位、賽事廣播等，將在賽事結束後一一檢討改善；而大巨蛋以棒球賽事為主，演唱會或表演活動就依照契約，符合市民期待。

按照台北市政府官網公布的大事記，89.06.05 台北市政會議通過向中央爭取支持推動巨蛋體育館興建案，到今天進行測試賽，歷經長達24年的時間。

但若依照維基百科說明，民國82年(1993年) ，配合爭取主辦1998年亞洲運動會，李登輝政府將巨蛋列入國家重大建設，規劃在關渡興建台北巨蛋；但關渡開發計畫遲未推動，台北巨蛋隨之停擺。

民國84年 (1995年) ，臺北市政府成立「巨蛋催生小組」，首次規劃在松山菸廠興建巨蛋。中間歷經多番波折，走走停停到現在，花了30年的時間。

台北大巨蛋18日開放萬人觀賽，寫下歷史新頁。圖為大巨蛋外觀。中央社