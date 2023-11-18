【直播】兩黨各說各話！台灣總統大選藍白合協商沒談攏？柯文哲無奈呼籲在野協商

更新 11月18日 11:00

台灣2024總統大選藍白合協商破局，國民黨與民眾黨對於民調結果誤差範圍及收集方法缺乏共識，民眾黨主張的誤差範圍為正負1.5，和國民黨主張的正負3相差過於懸殊，力促兩黨整合的前總統馬英九盼持續協商合局，民眾黨於今（18）日舉行記者會說明，柯文哲於臉書開直播請到關智宇解釋並親上火線說明。

民眾黨推派求真民調公司總經理關智宇解釋，昨晚首先就原則討論建立關鍵審查條件，調查方法除了市話要包含手機，因為若只做市話抽樣無法擴及到最大範圍的民眾，但國民黨無法接受，因此三位專家暫時擱置該原則，加上其他討論後，對於要使用哪些問券也沒有共識，雙方纏鬥到半夜兩點。



藍白合民調結果。（圖擷取自柯文哲臉書直播）

柯文哲表示，台灣有超過60％以上的民意希望政黨輪替，6月到中南部發現人民渴望變天的期望很高，對新潮流的痛恨高漲到頂點，因此產生藍白合考慮，賴清德就有30％支持度，在野黨再不整合很容易輸。

柯文哲說明，從半年前國民黨先提出藍白合，他希望有公平方法整合，因此提出3場辯論比全民調，都被國民黨拒絕，最後全民調讓3％，他觀察半年來民調數據，柯對賴贏面居多，侯對賴都是輸，所以現在才綁在一起。

柯文哲坦言，最後在朱主席說服下，在誤差範圍內願意讓，幕僚聽到後哭成一團，但為了呼應人民的期待才同意參加如此不公平比賽，所以一開始他才同意要讓3％，但昨天要讓6％他不能接受，這已經超過一般人民的常識，要找出最強的組合贏民進黨，但不能要求棄械投降強人所能，再次呼籲在野整合。

24號就要完成登記，柯文哲表示真是充滿驚喜！

國民黨回擊！柯文哲轟不公平退讓做副手幕僚都哭了 朱立倫親上火線直播