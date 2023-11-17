以巴衝突俄國獲益？普丁改變中東政策、意圖打造新世界秩序

俄烏2022年開戰迄今未落幕，以巴衝突10月爆發如今正酣，俄羅斯與西方政策專家指出，俄國總統普丁試圖利用以巴戰爭，升級他與西方的生存之戰，以建立新的世界秩序，結束美國主導地位，轉而支持他認為已經成型的多邊體系。

路透社報導，普丁（ Vladimir Putin）在哈瑪斯發動攻擊後３天才針對此事法表看法，而他指責的對象是美國，他向伊拉克總理蘇達尼（Mohammed Shia al-Sudani）表示，「我想很多人都會同意我的看法，這是美國中東政策失敗的明顯案例，美國試圖壟斷解決的過程。」

之後，普丁於10月16日與以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）通話並表示哀悼，希望能協助解決加薩的危機，終結以巴衝突；10月26日俄國外交部又宣布哈瑪斯代表團於莫斯科進行會談。

與美國互別苗頭 俄國公開支持巴勒斯坦

前克里姆林宮顧問馬爾科夫（Sergei Markov）指出，美國與歐盟全力支持以色列，俄國不會與歐美站在同一陣營，而哈瑪斯的盟友是伊朗，是俄國的盟友。

莫斯科與德黑蘭關係是益密切，德黑蘭支持哈瑪斯，而華盛頓曾指責德黑蘭向莫斯科提供無人機，支持俄國對烏克蘭的激烈消耗戰。

駐柏林的俄國外交政策專家諾特（Hanna Notte）向卡內基俄羅斯歐亞中心（Carnegie Russia Eurasia Center）表示，她認為莫斯科已放棄之前在中東問題上較為平衡的立場，轉而採取「相當公開的親巴勒斯坦立場」。

諾特指出，俄國在進行這一切時相當清楚，它與整個中東甚至更遠的全球南方（Global South）的支持者，在巴勒斯坦問題上的觀點是一致，「普丁正是要爭取這些支持者，以建立一個能削弱美國影響力的世界新秩序。」

諾特直指，「俄國從加薩危機中獲益的最重要方式，就是在全球公眾輿論場上得分。」

俄羅斯議會上院聯邦會議議員普什科夫（Alexei Pushkov）在Telegram指出，西方暴露了自己的雙重標準，即根據自身利益的政治偏好來對待不同的國家，「美國與西方對以色列行動的明確支持，對阿拉伯世界與整個全球南方國家的西方外交政策造成強烈的打擊。」

馬爾科夫表示，俄國將這場危機視為機會，莫斯科試圖通過將自己塑造成一個與各方都有聯繫的潛在和平締造者，從而擴大該國在中東影響力。莫斯科已提出主辦一次區域外長會議，普丁也表示俄國完全有能力提供幫助。

以巴衝突 俄國從中獲益

馬爾科夫也指出，以巴衝突將導致石油價格上漲，俄國將從中獲得經濟利益，並能將西方的財政與軍事資源從烏克蘭抽走。

卡內基俄羅斯歐亞中心主任加布耶夫（Alex Gabuev）認為，莫斯科因為烏克蘭戰爭而調整了中東政策。「這是因為戰爭正在成為俄國外交政策的組織原則，而（因為）與伊朗的關係，伊朗帶來了軍事物資。俄國的核心戰爭努力比與以色列的關係等更為重要。」

俄羅斯與以色列的關係向來密切而務實，如今卻受到影響。哈瑪斯代表團至莫斯科會談一事激怒了以色列，促使以國召見俄國大使並發出譴責；而以國駐俄大使也兩次被俄國外交部召見。兩國駐聯合國大使也進行了激烈的交鋒。

不僅如此，俄國外交部次長博格丹諾夫（Mikhail Bogdanov）表示，以國空襲俄國盟友敘利亞前，已不再例行公事提前向莫斯科發出警告。