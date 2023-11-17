「岸習會」岸田關注東海局勢、籲撤對日水產禁令 談台海和平穩定：極為重要

日本首相岸田文雄與中國國家主席習近平 16 日在美國舊金山舉行雙邊會談，習近平表示兩國關係儘管歷經風雨，「總體保持發展勢頭」；岸田則要求中國撤銷日本水產品的禁令，並重申台海和平穩定對日本及國際社會極為重要。

根據讀賣新聞、日本外務省，於 16 日下午 5 時 40 分舉行的「岸習會」共舉行65分鐘，上次兩人會面是在泰國舉行的亞太經濟合作會議（APEC）期間，時隔1年。岸田在會議中提及，今年為《中日和平友好條約》締結的 45 週年，中日兩國作為地區與國際社會的主要大國，必須履行責任，為世界和平與穩定做出貢獻。

日本外務省指出，雙方重申致力於維護終日四個基本文件的原則與共識，全面推進「戰略互惠關係」，確立了建設「建設性與穩定的日中關係」的共識，並同意繼續在各層級保持密切溝通，包含領袖層級對話。此外，兩國同意加強宏觀經濟對話，並同意做為負責任大國就氣候變遷等全球性問題展開合作。

岸田就懸而未決的東海局勢提出嚴重關切，並敦促立即拆除在日本專屬經濟區（EEZ）設置的（中國）浮標。他還強烈要求中方基於科學根據冷靜應對「核處理水」議題，立即取消對日本食品進口的限制。

岸田重申，台灣海峽和平穩定對包括日本在內的國際社會極其重要，並指出日本在台灣問題的立場與 1972 年《中日聯合聲明》相同，並無任何改變。

中國外交部則表示，習近則說，45年來，在包括條約在內的「中日四個政治文件」指引下，兩國關係儘管歷經風雨，但「總體保持發展勢頭」，給兩國人民帶來福祉，也為促進地區和平、發展、繁榮發揮了積極作用。

習近平還強調，歷史、台灣等重大原則問題關乎兩國關係政治基礎，日方必須恪守信義，確保中日關係的基礎不受損、不動搖。

台灣外交部今日回應「岸習會」，對於岸田首相再次堅定表達支持台海和平的立場， 表示誠摯歡迎與感謝。

外交部表示，近年中國威權擴張行徑已嚴重影響區域安全， 引發周邊國家以及國際社會高度關切與警戒， 日本政府多次在國際重要場域表達支持台海和平，今（112） 年以來包括美日峰會、美日韓三方元首峰會及「七大工業國集團」（ G7）領袖峰會等雙邊及多邊聯合聲明均提及台海和平的重要性， 顯示確保台海和平穩定已經成為國際社會的共識。

外交部強調，台灣作為印太地區負責任的重要國家， 在積極強化自我防衛能力的同時，也將持續深化與日本、 美國及歐盟等理念相近國家的合作關係， 共同維護印太地區的自由開放以及全球的和平穩定與繁榮。