中華電信獲第16屆文馨獎四項最高榮譽長期支持國家文化藝文產業

文化部今日(11/16）舉辦「第16屆文馨獎頒獎典禮」， 中華電信參與多元藝術的推廣與創新，本次獲頒「金獎」、「 長期贊助獎」、「人才培育獎」及「年度贊助獎」四項殊榮， 中華電信透過支持國家文藝產業，協力共創國人經濟、 環境及社會價值，贊助國內多項大型藝文展演及娛樂活動， 協助多元藝術之推廣與創新。

中華電信表示：「中華電信以協助強化國家藝術產業量能為出發， 很榮幸獲頒此殊榮； 中華電信將持續參與各項有意義的國家藝文活動， 協力推展台灣藝文產業， 並持續推動5G科技整合文化科技之嶄新應用， 提供民眾更豐富的藝文活動體驗及趣味互動服務。」

長期推動培育優異影視創作人才 5G科技串聯藝文表演多元展演

中華電信長期參與國家文化藝術產業，獲獎內容涵蓋： 長期贊助台灣燈會主燈， 並運用5G領先技術提供最順暢行動網路服務， 與民眾共同歡慶佳節；連續八年主辦「MOD微電影金片子創作大賽 」，以高額獎金鼓勵、支持影像工作者持續創作， 培育臺灣數位影音創作與電影藝術人才；參與「第57屆金鐘獎」 活動，打造全新5G「中華電信元宇宙館」， 提供沉浸式的感官體驗，讓民眾享受更多元的藝文饗宴； 參與台日友情系列活動，促進國際間文化交流，提升台灣國際形象； 參與蔣見美教授文教基金會拍攝台灣紀錄片，支持創作與人才培育， 傳遞本公司長期致力於回饋社會、關懷多元族群的信念； FunPark創意說故事數位繪本創作大賽， 結合產官學力量為社會公益盡心，以淺顯易懂的數位繪本創作， 宣導反毒知識，得獎作品無償提供全台校園及社區偏鄉使用。

中華電信秉持具資通訊產業優勢，並積極跨足影視領域、 發展科技與藝文相結合，也希望讓文創與技術創新結合， 打造令人耳目一新的文創科技平台，讓有實力的夢想者勇敢追夢， 未來，將持續運用創新應用服務為文化藝術注入科技量能， 推展更多元的藝術展演型態，讓社會大眾精采體驗藝文之美。

中華電信獲第16屆文馨獎「金獎」，中華電信個人家庭分公司總經理胡學海(右)代表接受文化部長史哲(左)頒獎。(圖／文化部)