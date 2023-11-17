推展藝文有成　臺灣企銀首獲「文馨獎」金獎肯定

臺灣企銀長期支持文化政策、致力推廣藝文公益，今(16)日獲文 化部頒發第16屆文馨獎「常設獎-金獎」殊榮， 該行首度參獎即獲金獎， 顯示該行扶植文化藝術活動貢獻卓越獲外界肯定。

臺灣企銀推廣藝文活動不遺餘力，將該行「意象大稻埕藝文空間」 打造為優質藝術交流平台，定期邀請本土藝術家來行策展， 至今已舉辦數十場展覽；且該行總行鄰近大稻埕及萬華地區， 秉持深耕在地文化發展的理念，贊助「大稻埕國際藝術節」及「 萬華大鬧熱」等藝術及影視等大型活動籌畫， 推展臺灣多元文化交流，為民眾提供豐富的藝文饗宴。

近年疫情重創經濟、打擊藝文產業， 臺灣企銀對文化藝術的支持在疫情期間從不間斷， 持續贊助中華文化總會拍攝製作「匠人魂」影片， 透過網路向國際發揚臺灣職人精神； 該行亦贊助製播白沙屯媽祖刈火儀式直播及高雄火車站歷史建物遷移 工程等活動，以實際行動協助保存及推廣臺灣重要文化資產。

臺灣企銀也透過發行「藝FUN悠遊御璽卡」， 提供藝文通路刷卡加碼回饋、 消費達門檻可免費參觀國內外百大指定博物館等優惠， 將藝術融入大眾生活，提升整體社會文藝氣息與文化品質。

臺灣企銀表示，文化藝術的推動與創新是社會進步的關鍵， 將持續在發展金融服務本業上，支持國內各項藝文展演、挹注資源， 協助臺灣發揮深厚軟實力，善盡企業社會責任， 致力成為永續經營的優質銀行。