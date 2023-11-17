新北好茶展今南港展覽館登場　消費滿額送好禮

台灣國際茶業博覽會今(17)日起至11月20日， 為期4天於臺北南港展覽館開跑， 新北市政府農業局於會場設置新北好茶展，共14個攤位， 由茶農展示新北包種茶、三峽碧螺春及蜜香紅茶、 石門鐵觀音及東方美人茶等5大特色茶品，邀請大家周末逛展品茶， 新北好茶展區文山茶推廣中心推出現場按讚、打卡並消費滿1, 000元以上送杯套組，每日限量100組，送完為止。

台灣國際茶業博覽會由農業部農糧署主辦，這次以「茶韻煮香」 主題形象館及「臺灣名茶館」開展，共有95攤位參加， 邀集新北市、南投縣、花蓮縣、嘉義縣、新竹縣、桃園市、臺中市、 宜蘭縣、苗栗縣及臺東縣等茶區參展；展區有茶葉講座、茶席體驗、 沈浸式茶香體驗及轉盤抽獎活動。新北好茶展區邀集坪林、三峽、 汐止及石門4大茶區，共14攤茶農展售新北特色茶品及好物， 現場邀集到剛榮獲5星級製茶廠的坪林區鬍鬚茶園及三峽區天芳製茶 廠，以及4星級製茶廠三峽區正全製茶工廠、 谷芳國際有機生態製茶廠、 汐止區大坑製茶廠及坪林區東成茶葉製茶廠， 民眾可到現場親訪星級茶師製茶秘訣，茶廠也推出消費滿額優惠禮， 天芳及大坑製茶廠推出消費滿1,500元，贈送金福氣茶包禮盒1 盒(每盒價值150元)及花果茶伴手禮1盒(每盒價值360元) ，星級加值優惠，滿足感官饗宴。

除了星級製茶廠，新北獲獎無數的茶農及茶行也齊聚此次展覽，坪林 「東成茶葉企業有限公司」現場販售「2023第8屆農村好物」的 包種茶酥及蜜香紅茶酥，原料採用產銷履歷原葉低溫研磨的抹茶粉， 並使用台灣花生製作花生醬，不黏牙且茶香濃郁；三峽「谷芳茶業有 限公司」有機野放碧螺春綠茶禮盒也榮獲本屆農村好物，綠茶帶有獨 特海苔香及花果香，鮮甜清新，另也推出鐵觀音茶包(每盒價值28 0元)買二送一優惠。還有「青心茗坊」的有機包種茶今年榮獲「英 國美食風味獎」三星最高榮耀及日本「世界綠茶大賽烏龍茶組金賞獎 」，「三峽祥興行」的蜜香紅茶則連續5年榮獲比利時「 頂級美味大獎」三星，茶農歡慶獲獎推出消費滿千元， 贈送立體茶包、茶食及精美禮盒等好禮。更值得一提的， 新北展現青農力，「坪林青年茶業發展協會」現場販售茶慶酒及青農 特色禮盒，與不二味雜誌合作，以時尚與潮茶為主題，推出消費滿5 00元抽扭蛋，獎品有茶青T-Shirt、 雜誌、各式茶包(包種茶、薰花、茶慶酒等)及特色調飲。

新北市農業局表示，新北市致力營造良好農業生產環境， 並吸引青年回流返鄉從事農業，透過辦理評鑑與製茶技術競賽， 展現青農活力與創新，獲得各項獎項值得肯定， 讓新北好茶提升新價值，邀請民眾周末至南港展覽館，品嚐「 新北好茶」獨特滋味，到現場為茶農們加油打氣， 新北展區更多滿額禮活動詳情可於「新北市農業局稼日蒔光(網址： https://www.facebook.com/agr. ntpc/)」臉書查詢。

三峽「谷芳茶業有限公司」有機野放碧螺春綠茶禮盒也榮獲本屆農村好物，綠茶帶有獨特海苔香及花果香，鮮甜清新，現場推出鐵觀音茶包(每盒價值280元)買二送一優惠。（圖／新北市政府農業局）

「坪林青年茶業發展協會」現場販售茶慶酒及青農特色禮盒，與不二味雜誌合作，以時尚與潮茶為主題，推出消費滿500元抽扭蛋。（圖／新北市政府農業局）