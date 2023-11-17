北富銀積極反詐！攜手警局深入各地社區　號召上千鄉親響應反詐

台北富邦銀行致力打擊詐欺，呼應行政院「金融機構全國368走透 透」反詐行動，攜手各地警察局走入社區，至各地鄉鎮舉辦共16場 防詐宣導活動，總計參與民眾近千人， 有效幫助鄰里居民提升防詐意識，拒絕詐騙陷阱、避免財產損失。

北富銀表示，詐騙防制已成為當前台灣社會最重要的議題， 儘管各界持續宣導，卻仍時有民眾及長者被常見手法所騙。 深入了解後會發現，許多受害者接觸外界資訊的管道有限， 也很少看電視及新聞，不了解詐騙典型特徵， 也不清楚有疑慮時該如何查證及求助， 一旦遇到詐騙份子就很容易誤入陷阱，因此， 持續性的社區宣導是整個社會防詐行動中不可或缺的一環。

以守護客戶及民眾資產安全為使命， 北富銀與各地警察局合作一系列防詐宣導活動，從熱鬧的台南安平、 新北淡水市區，到台東達仁鄉、屏東新埤鄉等社區部落， 運用輕鬆有趣的心理測驗， 讓民眾自我檢視是否為易被騙的體質並分享阻詐實例， 在寓教於樂中帶入防詐觀念，幫助國人提高詐騙免疫力。 北富銀專業又活潑的分享贏得與會者熱情回應，紛紛表示受益良多， 為全民防詐行動奠定良好基礎。

新北淡水分局在宣導活動中也提醒民眾，日常務必牢記「一聽、 二掛、三查證」，接到陌生人或久未聯繫的親友來電時， 要聽清楚是否有「穩賺不賠、保證獲利、飆股、零風險」 等常見詐騙關鍵字，只要感到疑慮就要立刻掛電話， 不讓對方繼續操控情緒，並且 趕快撥打165反詐騙專線查證， 避免成為詐騙集團口中的肥羊。

近年來網路及電信詐騙案件不斷增加，為提高打詐效益，北富銀自2 018年起即領先同業成立專責單位金融安全部， 統籌全行洗錢防制及詐欺等金安相關業務， 不僅對全體行員實施專業識詐培訓、強化關懷機制， 更善用科技開發「鷹眼模型」，攜手行政院打詐辦公室、 刑事警察局、金管會、北市警察局及33家銀行同業發起「 鷹眼識詐聯盟」，透過警銀合作有效防堵詐欺犯罪。北富銀已於11 月13日針對第二波20家聯盟行舉行鷹眼模型導入專案說明會， 預計於明年第二季可陸續落地運用。聯盟行均表示，「 鷹眼識詐聯盟」的成立，建立一個交流的平台， 銀行間不再是僅有競爭的關係， 藉由聯盟的平台建立彼此對模型或偵測態樣的分享， 共同以科技力肩負金融機構之社會責任並彰顯價值。

展望未來，北富銀除了持續精進詐騙偵測技術， 投入產學合作培育專業人才，以帶動金融產業金安能力的升級， 也將繼續深入鄉鎮社區，發揮金融職能落實反詐宣導， 為守護台灣民眾的資產安全貢獻心力。