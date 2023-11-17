北富銀積極反詐！攜手警局深入各地社區　號召上千鄉親響應反詐

台北富邦銀行致力打擊詐欺，呼應行政院「金融機構全國368走透透」反詐行動，攜手各地警察局走入社區，至各地鄉鎮舉辦共16場防詐宣導活動，總計參與民眾近千人，有效幫助鄰里居民提升防詐意識，拒絕詐騙陷阱、避免財產損失。
北富銀表示，詐騙防制已成為當前台灣社會最重要的議題，儘管各界持續宣導，卻仍時有民眾及長者被常見手法所騙。深入了解後會發現，許多受害者接觸外界資訊的管道有限，也很少看電視及新聞，不了解詐騙典型特徵，也不清楚有疑慮時該如何查證及求助，一旦遇到詐騙份子就很容易誤入陷阱，因此，持續性的社區宣導是整個社會防詐行動中不可或缺的一環。
以守護客戶及民眾資產安全為使命，北富銀與各地警察局合作一系列防詐宣導活動，從熱鬧的台南安平、新北淡水市區，到台東達仁鄉、屏東新埤鄉等社區部落，運用輕鬆有趣的心理測驗，讓民眾自我檢視是否為易被騙的體質並分享阻詐實例，在寓教於樂中帶入防詐觀念，幫助國人提高詐騙免疫力。北富銀專業又活潑的分享贏得與會者熱情回應，紛紛表示受益良多，為全民防詐行動奠定良好基礎。
新北淡水分局在宣導活動中也提醒民眾，日常務必牢記「一聽、二掛、三查證」，接到陌生人或久未聯繫的親友來電時，要聽清楚是否有「穩賺不賠、保證獲利、飆股、零風險」等常見詐騙關鍵字，只要感到疑慮就要立刻掛電話，不讓對方繼續操控情緒，並且 趕快撥打165反詐騙專線查證，避免成為詐騙集團口中的肥羊。
近年來網路及電信詐騙案件不斷增加，為提高打詐效益，北富銀自2018年起即領先同業成立專責單位金融安全部，統籌全行洗錢防制及詐欺等金安相關業務，不僅對全體行員實施專業識詐培訓、強化關懷機制，更善用科技開發「鷹眼模型」，攜手行政院打詐辦公室、刑事警察局、金管會、北市警察局及33家銀行同業發起「鷹眼識詐聯盟」，透過警銀合作有效防堵詐欺犯罪。北富銀已於11月13日針對第二波20家聯盟行舉行鷹眼模型導入專案說明會，預計於明年第二季可陸續落地運用。聯盟行均表示，「鷹眼識詐聯盟」的成立，建立一個交流的平台，銀行間不再是僅有競爭的關係，藉由聯盟的平台建立彼此對模型或偵測態樣的分享，共同以科技力肩負金融機構之社會責任並彰顯價值。
展望未來，北富銀除了持續精進詐騙偵測技術，投入產學合作培育專業人才，以帶動金融產業金安能力的升級，也將繼續深入鄉鎮社區，發揮金融職能落實反詐宣導，為守護台灣民眾的資產安全貢獻心力。