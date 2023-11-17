「2023 STEAM x TALK」類TED論壇激盪火花　發表全國首本可操作STEAM課例

新北市今(17)日於思賢國小辦理「2023 STEAM x TALK」第2屆STEAM論壇，以「類TED」講堂方式進行， 並發表全國首本可操作STEAM課例，邀請STEAM輔導團指導 教授林坤誼老師自澳洲連線，分享澳洲STEAM教育現況對臺灣的 啟示，另還有國內學者及教師共7位分享者在15分鐘內立論自己的 看法，分享自己的課例，從多元的角度促進STEAM教育的思考交 流，吸引近百名關心STEAM教育的工作者、 教師與家長前來參與。

教育局副局長歐人豪出席時表示，STEAM論壇是希望提供STE AM教育工作者一個倡言平臺，透過分享與交流，激發更多對於ST EAM教育的熱情與想像。而可操作的課例， 讓有興趣的老師看著課例，從課程設計到評量及課程延伸， 都可以在校試作；學校行政同仁， 能透過課例了解如何建立教師團隊、 發展學校課程地圖及引進外部資源， 以提高學生的學習品質和成就感。

國立臺灣師範大學物理系陳育霖教授及國立臺北教育大學自然科學教 育學系何慧瑩教授以問題解決力及設計思考談STEAM教育；4位 老師分享他們設計的課例，分別是光華國小黃炯彬老師「 跳躍指尖的音符-卡林巴琴」、桃子腳國中小曹崇禮老師「 麥塊炫靓搖曳光劍設計」、劉一霖老師「藍藍自語-藍晒文創小物與 應用」及秀朗國小許維容老師「變變多面體」，活動現場並使用Sl ido即時互動平台，講者一邊分享， 現場聽者可以即時問答與回饋，專家們可就回饋意見，延伸討論。

積穗國小潘信佑主任說，講師和學者的分享以及互動環節讓自己明白 STEAM教育與傳統單一科目教學的區別， 更注重培養學生的創造力、解決問題和團隊合作能力。 這次經驗激勵自己將所學應用於實際教學中， 並堅信學校也可以參與這樣的教育方式， 為學生的未來挑戰提供更好的準備。

教育局表示，新北市於108年成立全國唯一矽谷級STEAM大聯 盟總部，全面推動STEAM教育，在師資上培育超過200位跨領 域種子教師，在課程面推動各校STEAM社群實踐課程，更成立S TEAM跨域輔導小組推動STEAM教學專業發展， 辦理親子假日學院，透過親子共創，培養孩子創新能力， 未來將透過分區及到校輔導推廣課例，相關資訊見新北STEAM大 聯盟總部粉絲專頁(https://reurl.cc/ N689j9)。