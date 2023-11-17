富邦金控2023年前9月稅後淨利678億元　每股盈餘4.94元

富邦金融控股公司(2881)今(17)日舉行2023年第三季法說會，公佈2023年前9月自結之財務數字及營運狀況。富邦金控2023年前9月稅後淨利678億元，每股盈餘(EPS)4.94元，稅後淨利、每股盈餘穩居金控業之冠！旗下子公司亦表現穩健，富邦人壽前9月稅後淨利居業界第一；台北富邦銀行前9月稅後淨利續創歷史同期新高，累計至9月底信用卡有效卡數排名躍升市場第二名；富邦產險自今年四月起單月獲利已轉虧為盈；富邦證券前9月稅後淨利年增59.5%，位居同業第二名。
截至2023年9月底富邦金控總資產11.1兆元，淨值7,374億元，年增33.6%，普通股每股淨值49.30元。資產報酬率(ROA)與股東權益報酬率(ROE)分別為0.83%與13.88%。
富邦金控並已於本月10日公布10月份自結稅後淨利40.47億元，累計今年前10月稅後淨利718.29億元，每股盈餘為5.25元。
富邦金控攜手子公司持續深耕永續 發揮企業影響力
富邦金控董事長蔡明興表示，富邦金控及各子公司維持優異的經營績效，同時持續深耕永續經營，積極發揮金融影響力，2023年前三季ESG成果包括：富邦人壽至9月底綠色金融投資餘額達18,851億元，並邀請超過百家供應商舉辦ESG環境永續暨綠色交流大會；台北富邦銀行至9月底綠色金融投融資餘額達5,949億元，並與內政部刑事局合作開發鷹眼AI偵測專利技術，與33家銀行共同防堵詐騙；富邦產險領先業界提出「2050淨零承保」，目標於2050年後不再承保無具體減碳行動或低碳轉型計畫的煤炭及化石燃料產業廠商；富邦證券至9月底綠色金融投資餘額達68.92億元，並推出跨商品的「ESG專區」。
富邦人壽前9月稅後淨利穩居業界第一 銀保通路排名亦位居業界第一
富邦人壽2023年前9月稅後淨利431.3億元，居業界第一；初年度保費(FYP)、總保費及初年度等價保費(FYPE)均位居業界第二。富邦人壽持續商品策略轉型，著重分期繳及保障型商品以接軌IFRS17及ICS，傳統壽險分期繳商品占比由22.7%提升至40.1%，健康及傷害險等銷售占比由5.1%提升至8.9%，並逐漸減降投資型商品占比。同時，受惠分期繳商品業績提升，富邦人壽FYPE大幅成長39.2%，相較業界(9.7%)表現突出，同時帶動FYPE/FYP比率提升至41.1%。銷售通路以自有通路為主，初年度保費占比約七成，銀保通路排名穩居業界第一，各通路FYPE亦均有顯著成長。
投資組合上，因應市場波動，調節股票部位實現資本利得，保持較高現金水位，海外固定收益資產配置持續以投資等級公司債及金融債為主。富邦人壽前9月總投資資產達4兆8,804億元，年增4.2%，受惠利率走高、美元升值，帶動經常性投資收益較去年同期提升7.3%；避險組合上，美債殖利率走高，推升美元走強、台幣貶值，第三季匯兌損益較第二季改善；投資報酬率與負債成本相比持續維持正利差。截至2023年9月底淨值比約8.56%，資本適足率(RBC)約350%。
台北富邦銀行稅後獲利續創歷史同期新高 信用卡有效卡數排名躍升市場第二
台北富邦銀行2023年前9月稅後淨利202.4億元，續創歷史同期新高，若去年獲利排除一次性轉投資廉價購買利益，獲利年成長17%，其中，各項放款及海外分行業務成長帶動淨利差年增9bps，財管及信用卡業務手續費收入成長，帶動手續費淨收益年成長37.6%。
台北富邦銀行2023年前9月整體授信餘額年成長5.9%，整體企業授信年增5.8%，其中外幣授信年成長17.7%，中小企業授信年成長9.7%，占企業授信比重逐步提升。個人授信方面，房屋貸款餘額年成長8.4%，個人信貸動能回升，季成長8.0%。存放款方面，存款餘額受惠台幣個金存款成長，較前一年度成長3.3%；外幣放款及債券增加，持續強化外幣資金運用效率。淨利差(NIM)及存放利差較上季分別成長6bps、5bps，反映各項放款動能及外幣債券增加，資產收益率提升，前9月NIM若包含SWAP收益為1.30%，較去年同期增加20bps。資產品質方面，逾放比及備抵呆帳覆蓋率均維持優於業界表現之良好水準，各項業務資產品質亦維持穩健。
信用卡業務方面，台北富邦銀行2023年前9月累積發卡量近246萬張，較去年同期成長4.5倍，有效卡數及簽帳金額分別年增60.4%、31.2%，且有效卡數排名躍升至市場第二名，反映受惠COSTCO聯名卡，及國內外消費動能提升。
北富銀手續費淨收益年成長37.6%，主要受惠信用卡淨手收大幅成長，以及財富管理手續費收入年成長29.9%。其中，財富管理收益成長主要來自銀行保險收益年成長53.1%。海外分行受惠於升息及放款規模成長，淨收益年增79.5%、稅後淨利年增107.1%。
富邦產險市占率續居市場龍頭 富邦證券稅後獲利提升至業界第二
富邦產險2023年前9月稅後淨損24.1億元，其中防疫險損失62.7億元(稅前基礎)，自今年四月起單月獲利已由虧轉盈。簽單保費收入成長5.2%，市占率24.1%續居市場龍頭之位。若排除防疫險，核保利潤年成長13.3%，個人及企業險皆有成長，自留綜合率為88.9%，較去年同期改善。投資方面，雖市場波動，惟投資績效穩健，投資報酬率為4.51%正成長表現。
富邦證券2023年前9月稅後淨利54.89億元，年增59.5%，提升至同業第二名，主要受惠今年以來台股行情走升，金融資產部位獲利較去年同期獲利顯著增加。富邦證與日盛證合併後，各項業務規模擴大，主要業務市場排名及獲利維持前三大，展望後市也將持續資源整合，提升營運績效。
富邦華一銀行存放款規模皆較去年同期成長，利息及SWAP收益帶動營收與稅後淨利較上季成長。NIM年減96bps，反映人民幣降息、減降線上貸款及美元存款成本增加。若考量SWAP收益，NIM為1.38%，較去年降幅收窄為17bps，資產品質以維持穩健為目標。
富邦金控及各子公司2023年第三季重要財務數字詳如下表：
單位：新台幣百萬元
|
項目
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稅後淨利
(Net Income)
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資產報酬率
(ROA)
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股東權益報酬率
(ROE)
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資產總額
(Total Assets)
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富邦人壽
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43,132
|
0.99%
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16.36%
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5,841,525
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台北富邦銀行
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20,245
|
0.63%
|
9.95%
|
4,373,640
|
富邦產險
|
(2,410)
|
-2.71%
|
-28.22%
|
120,464
|
富邦證券
|
5,489
|
3.53%
|
16.71%
|
223,764
|
富邦金控
|
67,813
|
0.83%
|
13.88%
|
11,082,302