富邦金控2023年前9月稅後淨利678億元　每股盈餘4.94元

富邦金融控股公司(2881)今(17)日舉行2023年第三季 法說會，公佈2023年前9月自結之財務數字及營運狀況。富邦金 控2023年前9月稅後淨利678億元，每股盈餘(EPS)4. 94元，稅後淨利、每股盈餘穩居金控業之冠！ 旗下子公司亦表現穩健，富邦人壽前9月稅後淨利居業界第一； 台北富邦銀行前9月稅後淨利續創歷史同期新高，累計至9月底信用 卡有效卡數排名躍升市場第二名； 富邦產險自今年四月起單月獲利已轉虧為盈；富邦證券前9月稅後淨 利年增59.5%，位居同業第二名。

截至2023年9月底富邦金控總資產11.1兆元，淨值7, 374億元，年增33.6%，普通股每股淨值49.30元。 資產報酬率(ROA)與股東權益報酬率(ROE)分別為0. 83%與13.88%。

富邦金控並已於本月10日公布10月份自結稅後淨利40.47億 元，累計今年前10月稅後淨利718.29億元，每股盈餘為5. 25元。

富邦金控攜手子公司持續深耕永續 發揮企業影響力

富邦金控董事長蔡明興表示， 富邦金控及各子公司維持優異的經營績效，同時持續深耕永續經營， 積極發揮金融影響力，2023年前三季ESG成果包括： 富邦人壽至9月底綠色金融投資餘額達18,851億元， 並邀請超過百家供應商舉辦ESG環境永續暨綠色交流大會； 台北富邦銀行至9月底綠色金融投融資餘額達5,949億元， 並與內政部刑事局合作開發鷹眼AI偵測專利技術，與33家銀行共 同防堵詐騙；富邦產險領先業界提出「2050淨零承保」，目標於 2050年後不再承保無具體減碳行動或低碳轉型計畫的煤炭及化石 燃料產業廠商；富邦證券至9月底綠色金融投資餘額達68.92億 元，並推出跨商品的「ESG專區」。

富邦人壽前9月稅後淨利穩居業界第一 銀保通路排名亦位居業界第一

富邦人壽2023年前9月稅後淨利431.3億元，居業界第一； 初年度保費(FYP)、總保費及初年度等價保費(FYPE)均位 居業界第二。富邦人壽持續商品策略轉型， 著重分期繳及保障型商品以接軌IFRS17及ICS， 傳統壽險分期繳商品占比由22.7%提升至40.1%， 健康及傷害險等銷售占比由5.1%提升至8.9%， 並逐漸減降投資型商品占比。同時，受惠分期繳商品業績提升， 富邦人壽FYPE大幅成長39.2%，相較業界(9.7%)表現 突出，同時帶動FYPE/FYP比率提升至41.1%。 銷售通路以自有通路為主，初年度保費占比約七成， 銀保通路排名穩居業界第一，各通路FYPE亦均有顯著成長。

投資組合上，因應市場波動，調節股票部位實現資本利得， 保持較高現金水位， 海外固定收益資產配置持續以投資等級公司債及金融債為主。 富邦人壽前9月總投資資產達4兆8,804億元，年增4.2%， 受惠利率走高、美元升值，帶動經常性投資收益較去年同期提升7. 3%；避險組合上，美債殖利率走高，推升美元走強、台幣貶值， 第三季匯兌損益較第二季改善； 投資報酬率與負債成本相比持續維持正利差。截至2023年9月底 淨值比約8.56%，資本適足率(RBC)約350%。

台北富邦銀行稅後獲利續創歷史同期新高 信用卡有效卡數排名躍升市場第二

台北富邦銀行2023年前9月稅後淨利202.4億元， 續創歷史同期新高，若去年獲利排除一次性轉投資廉價購買利益， 獲利年成長17%，其中， 各項放款及海外分行業務成長帶動淨利差年增9bps， 財管及信用卡業務手續費收入成長，帶動手續費淨收益年成長37. 6%。

台北富邦銀行2023年前9月整體授信餘額年成長5.9%， 整體企業授信年增5.8%，其中外幣授信年成長17.7%， 中小企業授信年成長9.7%，占企業授信比重逐步提升。 個人授信方面，房屋貸款餘額年成長8.4%，個人信貸動能回升， 季成長8.0%。存放款方面，存款餘額受惠台幣個金存款成長， 較前一年度成長3.3%；外幣放款及債券增加， 持續強化外幣資金運用效率。淨利差(NIM)及存放利差較上季分 別成長6bps、5bps，反映各項放款動能及外幣債券增加， 資產收益率提升，前9月NIM若包含SWAP收益為1.30%， 較去年同期增加20bps。資產品質方面， 逾放比及備抵呆帳覆蓋率均維持優於業界表現之良好水準， 各項業務資產品質亦維持穩健。

信用卡業務方面，台北富邦銀行2023年前9月累積發卡量近24 6萬張，較去年同期成長4.5倍，有效卡數及簽帳金額分別年增6 0.4%、31.2%，且有效卡數排名躍升至市場第二名， 反映受惠COSTCO聯名卡，及國內外消費動能提升。

北富銀手續費淨收益年成長37.6%， 主要受惠信用卡淨手收大幅成長，以及財富管理手續費收入年成長2 9.9%。其中，財富管理收益成長主要來自銀行保險收益年成長5 3.1%。海外分行受惠於升息及放款規模成長，淨收益年增79. 5%、稅後淨利年增107.1%。

富邦產險市占率續居市場龍頭 富邦證券稅後獲利提升至業界第二

富邦產險2023年前9月稅後淨損24.1億元，其中防疫險損失 62.7億元(稅前基礎)，自今年四月起單月獲利已由虧轉盈。 簽單保費收入成長5.2%，市占率24.1%續居市場龍頭之位。 若排除防疫險，核保利潤年成長13.3%， 個人及企業險皆有成長，自留綜合率為88.9%， 較去年同期改善。投資方面，雖市場波動，惟投資績效穩健， 投資報酬率為4.51%正成長表現。

富邦證券2023年前9月稅後淨利54.89億元，年增59. 5%，提升至同業第二名，主要受惠今年以來台股行情走升， 金融資產部位獲利較去年同期獲利顯著增加。 富邦證與日盛證合併後，各項業務規模擴大， 主要業務市場排名及獲利維持前三大，展望後市也將持續資源整合， 提升營運績效。

富邦華一銀行存放款規模皆較去年同期成長，利息及SWAP收益帶 動營收與稅後淨利較上季成長。NIM年減96bps， 反映人民幣降息、減降線上貸款及美元存款成本增加。若考量SWA P收益，NIM為1.38%，較去年降幅收窄為17bps， 資產品質以維持穩健為目標。

富邦金控及各子公司2023年第三季重要財務數字詳如下表：

單位：新台幣百萬元