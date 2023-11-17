2023全球最常用密碼揭曉 你的危險密碼上榜了嗎？

想密碼很頭大，太簡單被駭客破解更頭疼。人性難改，儘管簡易密碼有著赤裸裸的資安風險，仍是全世界最熱門的密碼選擇。最新報告顯示，123456「再度」榮登榜首，是 2023 年最濫用的密碼。

CNBC 報導，VPN 業者 NordVPN 旗下的密碼管理器 NordPass，五年來每年都會提出密碼使用趨勢報告。今年，其與獨立研究人員分析了來自公共來源、暗網的 4.3TB 數據後，端出了熱騰騰的報告，果不其然，前 20 大都是你我肯定不陌生的「懶人」數字或英文組合，心虛了嗎？快改掉吧。

報告列舉了 2023 年 200 大最常用密碼。前 20 名中，17 個都能在 1 秒內破解，完全是一眨眼的工夫。除了毫不意外的第一名 123456，過去五年沒入榜的 admin，倒是衝到了第 2 名。

報告也首度從類別檢視常用的密碼習慣。如電子商務網站、電子郵件帳號、電子裝置、串流裝置，首選都是 123456。社群媒體、金融帳號、手機，則是 UNKOWN 拔得頭籌。

英文名字或名字加數字，也是全球使用者的心頭好。如澳洲第 2 常用的密碼是 Isabella，希臘第 11 名是 Katerina。Flores123 是墨西哥第 5 名，Kento123! 是紐西蘭第 17 名。

英國人對足球的愛，從密碼選擇不難看出。如英格蘭足球超級聯賽的球隊：liverpool、arsenal、chelsea，分別是該國熱門密碼的第 4、第 6 及第 10 名。中國網民則特別愛純數字，前 20 大常用密碼中，11 個都是數字。除了 123456 居冠，其他鍾情的有 111111、000000、12345678 等。

至於美國人，似乎對「不太文雅」的密碼情有獨鍾，如 shirtbird，就登上了第 16 名。

2023 年全球前 20 大常用密碼：