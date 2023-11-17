【新里程碑】南門市場正式營運　蔣萬安：持續宣傳成台北名片

台北南門市場昨(16日) 正式營運，市長蔣萬安說，這是歷史性一刻也是市場改建重要里程碑，從試營運起就人潮不斷，將持續協助宣傳南門市場成為台北市名片，並持續改進相關缺失。

台北南門市場16日正式營運，台北市長蔣萬安（右7）、南門市場自治會長王銓國（右8）等人出席開幕典禮剪綵。中央社

經歷4年改建，台北南門市場16日正式營運，並推出「南門買菜節」限時活動，吸引大批民眾前往採買。中央社

台北市市場處16日上午在南門市場外舉辦「南門市場開幕典禮」活動，蔣萬安等市府官員及多名在地台北市議員等人皆出席。市場處表示，南門市場歷經1個月試營運，經優化改善後正式開幕。

蔣萬安致詞表示，11月16日是歷史性一刻，更是市場改建重要里程碑，南門市場一路走來經過4年改建期非常不容易，期間遇到困難及挫折，都是大家齊心協力克服，他從小就跟母親常到南門市場買菜，看到具百年歷史南門市場改建完成，且有很多人參與及見證，永遠不會忘記此刻。

他說，會記取經驗讓未來市場改建少走彎路，盼未來可快速完成改建程序，降低攤商衝擊，也感謝所有參與南門市場改建攤商及幹部等。

他表示，南門市場從試營運至今，每天都人潮爆滿，很難想像公有市場竟成為目前台北最夯景點，且國際觀光客很多，但這不是結束而是嶄新開始，市府會持續結合各局處包含觀光傳播局、交通局等，加上捷運萬大線未來完工後，會讓市場周邊交通更便利，會持續宣傳南門市場，讓市場更繁華成為台北市真正的名片。

此外，南門市場雖正式營運，但攤商及民眾反映市場內仍有冷氣不冷等狀況，中央社引述蔣萬安說，會即刻改進市場內其餘小缺失，如市場內手機訊號不佳，已要求電信業者提出臨時改善方案，預估12月改善完成。

南門市場里程碑 (圖/tpnanmen.org.tw)

有攤商提到，試營運後人潮變多但以觀光客居多，至於熟客是否回鍋，要到過年期間才會知道，並呼籲可增設地下1樓廁所間數等建議。

市場處表示，南門市場改建共投入新台幣35億元預算，改建工程歷經4年，新大樓為地上12層、地下5層，2樓至地下2樓為市場區，3樓以上為北市府辦公區，並規劃在市場地下1樓與捷運萬大線共構，盼可打造成為國際觀光型傳統市場。

南門市場營業與交通資訊 詳見 台北市政府官網