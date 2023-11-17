台大學生團體聲援馬遠討遺骨、怒轟校方搞戒嚴　 爭議14.9億賠款這樣算

「還我馬遠布農族祖先遺骸自救會」15日到台灣大學陳抗，要求面見校長陳文章遞交陳情書，校方出動大批警力阻擋，封鎖校門並發生推擠與搶奪布條等情形。台大學生會及相關社團今（17）日召開記者會，譴責校方不當舉措、扭曲焦點為鉅額賠款，呼籲正視返還遺骨訴求、建立面對陳情事件的正當準則，並要求校長出面致歉。

馬遠遺骨案起因

事件起於台大醫學院團隊為進行體質人類學研究，於1960年間前往花蓮縣萬榮鄉馬遠村挖掘布農族人遺骨，運回該醫學院解剖保存。根據監察院2018年發布的調查報告，族人雖認為挖遺骨嚴重觸犯布農族傳統禁忌，但因處於戒嚴時期不敢反抗。被挖掘的骨骸總具數為50具至64具，該校清點現存人骨標本計60具，其中43具成人骨係裝箱保存（男性29具、女性14具），餘17具小兒骨混存於其他人種骨骸之中。

15日陳情發生何事？

馬遠部落後代自2017年開始公開要求台大返還祖先遺骨、建立紀念碑，規劃歸還儀式和成立補償基金會，雙方多次協商未達成共識。15日自救會北上前往台灣大學等地和平陳抗，不料台大出動大批警力阻擋，並封鎖校門限制人車出入，過程中發生學生、婦女被推倒在地，陳抗布條被奪取等情形，校長陳文章沒有現身接受陳情書。校方新聞稿聚焦族人所提設立基金和新台幣14.9億元的鉅額賠償「於法無據」、「超出台大能力所及」引發爭議，網路上也出現對該起陳抗事件是否影響在學學生權益、索賠是否合理等討論。

台大學生團體訴求

台大學生會、台大原聲帶社、台大反歧視小組等團體今日於記者會上控訴校方種種不當行徑，並於聯合聲明中提出四點訴求，包括要求對此次侵害人權之作為公開道歉、加速族群平等委員會工作並研擬未來面對陳情事件之正當行為準則、謹守學術倫理並推廣人文精神，以及呼籲台大及原民會回應部落需求。

台大學生會會長莊智程表示，面對威權時期造就的不義，台大校方應負起責任，他呼籲校方應交代清楚此次出動警察及關閉校門的理由，切莫讓威權重現。此外，學校近期在原住民族語族群平等政策須更加速推動，善盡應有的社會責任。

台大原聲帶社長蔻兒亭·阿道·冉兒山指出，台大消極對待北上陳情的族人，動員警力封鎖校門，限制師生出入，搶奪學生手中布條等行徑令人痛心遺憾，也拒絕媒體將族人汙名化成貪索鉅額補償的形象，要求台大校長陳文章公開道歉，校方就返還遺骨及後續相關經費的著手辦理。台大反歧視小組代表陳少石則引述美國哈佛大學在返還美國印地安人遺骨的進程，質問台大為何無法比照。

台大學生會學權部部長簡愉珊重申，校方須檢討11月15日的行政決策，程序不當、手段部必要性，影響權益甚鉅。校方應當公開道歉、制定正當行為準則，並與自救會公平且積極協商。

爭議的14.9億賠款哪來的？

還我馬遠布農族祖先遺骸自救會提出的14.9億賠償成爭議焦點，根據山地原住民立委候選人、來自布農族的Savungaz Valincinan16日在臉書指出，部落訴求可歸為四大項，包括台大誠懇道歉、正式舉行歸還遺骨儀式、設立紀念碑或園區、賠償金與成立基金會。

其中，成立基金會是參考蘭嶼處理核廢賠償金的前例，賠償金並非直接流入個別族人手中，除了個別賠償還有運用在相關遺骨歸還後的後續園區維護、紀念活動等事項。

15億的賠償金如何得來？Savungaz Valincinan表示，自救會決定以「時薪」計算，即「8小時 X 時薪 X 年數 X 365天」的公式推估出的規模，但也強調，賠償金的計算標準是一種「討論過程」，並非族人堅持不退讓的絕對金額，但台大直接以「於法無據」而全面拒絕。

外界質疑近期愛丁堡大學「裸還」牡丹社排灣族人遺骨，並無賠償金問題，Savungaz Valincinan指出兩者不可相提並論。排灣族勇士頭骨在150年前被日軍取走，輾轉流至英國被愛丁堡大學收藏，歷史戰爭的傷痕難以追訴究責。

而台大是掠奪當事人、加害者，直接到布農族墓地起掘遺骨研究，此事件涉及近代國家威權轉型正義。台大研究室裡還有更多的人權遺骨，馬遠是唯一在二戰後起掘、下葬時間僅有4至12年，甚至許多後代親眼看著親人遺骨被挖。

台大原住民及族群平等工作小組、原住民學生代表Lahok Ciwko表示，談賠償是否合理，看事件背後的脈絡很重要，14.9億只是把所有正義量化的一個可能性，包含平等、人權等價值，那這個數字「是不是有點太客氣了?」

然而Lahok Ciwko也強調，自己在反思，那麼多不正義的過去是否能被量化成數字，但不能因此而不去訴求。

許多台大學生聚集在校門口參與、聆聽記者會，了解15日的所發生的衝突，或表達不滿。（圖／台灣英文新聞 張雅鈞攝）