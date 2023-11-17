外來種武裝雙棘蟹 南台灣日捕上千隻 毒性難料別亂吃

今年義大利曾因入侵物種「藍蟹」蟹滿為患，人們用吃的全力殲滅它。台灣近來也發現一種有著鮮豔桃紅色外表的奇特螃蟹，但民眾可別太興奮，國家海洋研究院警告，毒性不明，切勿食用。

國海院 15 日在臉書貼文指出，近年來高雄漁民在附近海域捕獲到一種外型奇特的螃蟹，捕獲率年年升高。後來有學者利用形態學及粒線體 DNA 分子鑑定技術，確認其為外來種「武裝雙棘蟹」（Amphithrax armatus）。

這物種原本僅記錄於墨西哥、尼加拉瓜及巴拿馬海域，國海院為了解牠的族群分布及生物資訊而展開調查，針對分布範圍、基本生物學資訊、繁殖季節等進行研究，研擬後續作為。

透過分析目前蒐集的資料發現，武裝雙棘蟹全年皆為繁殖季，推測春季及秋季應是抱卵高峰。台南漁光島至屏東佳冬海域均有發現其蹤跡，且捕抓數量較多的是在高雄西子灣。

中央社引據國海院研究，指台灣首於 2012 年至 2013 年間發現武裝雙棘蟹，這些年來數量增多，漁民一天甚可捕獲高達 1,000 隻。有趣的是，國海院表示，武裝雙棘蟹和原本就生存於台灣海域的「粗甲裂額蟹」（Schizophrys aspera）在水下的外觀形態相似，民眾可別把無辜的粗甲裂額蟹捕捉上岸。

特別要提醒的是，不是所有螃蟹都能食用。武裝雙棘蟹目前尚無經濟利用紀錄，對其食性瞭解不多，無法確定其是否會像「繡花脊熟若蟹」，因吃入有毒生物而在體內累積毒性，成為一種毒蟹。為避免食用後中毒，建議不要食用。