研調：高階AI 伺服器今年出貨年增415%　聯發科: 旗艦手機晶片營收挑戰10億美元

研調機構DIGITIMES研究中心總監黃銘章今天(17日) 表示，高階人工智慧（AI）伺服器今年出貨17.41萬台，年增415.1%；明年(2024) 上看37.28萬台，年增114.1%。

黃銘章指出，明年科技產業庫存水位將逐步邁向正常，半導體市場將回到正常軌道。其中，生成式AI應用將從雲端向邊緣端推進，將有利個人電腦（PC）、手機市場回升。

電動車市場部分，他預期明年市場仍將維持40%成長，中國業者持續開拓海外商機；另外，印度擁有多項有利條件，是資通訊（ICT）產業布局新重點，而雲服務及數位轉型驅動，資安市場也可望維持雙位數百分比的年成長率。

中央社引述黃銘章說，供應鏈管理與布局在動盪時代下更顯重要，2023年變化，表示技術換代帶來的正向改變，也隱含著地緣政治、供需轉變等諸多不確定因素帶來的變化。

另一方面，聯發科執行長蔡力行今表示，聯發科智慧手機方案已居全球領先地位，在新一代產品天璣9300的帶動下，今年旗艦手機單晶片營收可望達10億美元規模。

聯發科今舉辦海外高峰會，蔡力行說，聯發科過去5年繳出不錯的成績單，營收推升至140億美元規模，獲利也逐漸攀升，近5年累計回饋130億美元現金股利予股東。

蔡力行表示，聯發科2018年至2023年投入約180億美元於技術研發，及早開發許多關鍵技術，幫助聯發科在無線及有線通訊及網通設備、系統單晶片整合、高效能運算等領域都居市場領先地位。

他說，聯發科智慧手機解決方案已取得全球領先地位，新產品天璣9300具強大運算能力，支持各類生成式AI功能，預期可望帶動2023年旗艦手機單晶片營收達到10億美元規模。

蔡力行表示，無所不在的人工智慧（AI）浪潮將加速並擴展科技數位轉型，聯發科憑藉處理器開發能力及跨運算平台的產品組合，加上在先進製程及先進封裝技術上與業界夥伴緊密合作，在新的需求及應用場景中得以發揮技術實力，以掌握市場機會。

中央社引述蔡力行說，聯發科有能力支持各類主要裝置的邊緣AI，加上持續深化及拓展與合作夥伴關係，將以全面性的矽智財（IP）和技術組合為客戶提供解決方案。

Meta Reality Labs副總裁Jean Boufarhat出席聯發科海外高峰會活動現場，共同宣布與聯發科在新一代AR眼鏡合作。

根據官網介紹，聯發科11月6日發表天璣 9300旗艦 5G 生成式 AI 行動晶片，憑藉創新的全大核架構設計，提供遠超以往的高智慧、高性能、高能效、低功耗卓越表現，以極具突破性的先進科技，在終端生成式 AI、遊戲、影像等方面定義旗艦新體驗。首款採用聯發科技天璣 9300 晶片的智慧手機預計於 2023 年底上市。

聯發科技總經理陳冠州表示：「隨著全面智慧化時代的到來，聯發科技憑藉在邊緣運算領域的深厚功底和豐富經驗，已經在智慧終端裝置、智慧汽車、智慧家庭等多個領域多元化發展並取得優異成績。我們致力以領先的邊緣 AI 運算與混合式 AI 運算技術，為使用者構建全新、全場景智慧體驗，推動生成式 AI 創新應用的普及，讓先進科技惠及更廣泛的大眾，賦能各行各業。」

聯發科技無線通訊事業部總經理徐敬全表示：「天璣 9300 是聯發科技迄今為止最強大的旗艦行動晶片，我們開創性的全大核架構設計，為旗艦智慧手機帶來令人驚歎的運算力突破。獨特的全大核 CPU 結合新一代 APU、GPU、ISP 以及聯發科技最先進的技術，不僅可以顯著提升終端裝置性能和能效，還將為消費者帶來卓越的終端生成式AI體驗。」