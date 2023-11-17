台灣奇美博物館聖誕活動走復古風　兩把16世紀名琴同台對決、演奏「穿越450年」迷人琴音

奇美博物館將於12月16日起連續兩個週末舉辦「聖誕週末」活動，除頗受好評的主題市集，並加入名琴饗宴音樂會，將推出兩把古老名琴演出，代表義大利兩大提琴發源地對決。

奇美博物館16日在新聞稿指出，「2023聖誕週末」主題靈感來自年度特展「跳出格子吧！機器X材料X藝術超展開」，展出改變世界的三大舊時代機器，選定熱力四射的70年代為情境，以「經典、復古」為元素，打造歡樂DISCO派對。

(圖/官方網站)

中央社引述館方指出，活動中安排復古DISCO遊行，並在大舞會中邀請民眾大跳DISCO舞步，70年代流行的四輪花式溜冰也是重點節目，搭配歡樂懷舊西洋音樂，營造穿越時空體驗，往年受歡迎的主題市集，今年不但網羅以往超人氣店家，並引進許多特色品牌，提供五花八門美食。

館方指出，今年首度將奇美每年舉辦的頂級經典音樂會「名琴饗宴」加入表演節目中，將祭出義大利兩大提琴發源地「克里蒙納」、「布雷西亞」的古老提琴，上演古老名琴「頂尖對決」。

(圖/官方網站)

館方指出，代表克里蒙納的是安德烈．阿瑪蒂（Andrea Amati）約1570年製作的小提琴；代表布雷西亞的是加斯帕洛．達薩羅（Gasparo Bertolotti da Salò）約1580年製作的小提琴，兩把琴長期陳列在展廳，此次特別公開現場演奏，民眾在活動期間以新台幣100元加購，就可在音樂會專用場地奇美廳感受穿越450年迷人琴音。

館方指出，「2023聖誕週末」將於12月16日起連續兩個週末登場，活動範圍包括館內與戶外園區，入園即需購票，12歲以下持有效證件免費入場，價格較現場票優惠的預售票11/16起開賣。

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※根據官網說明: 為維護觀賞品質，當期特展《跳出格子吧!》和《奇美名琴饗宴》需另外加購票券入場